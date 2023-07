Memes da Barbie em shopping de Fortaleza e outras decorações marcantes; veja

Para surfar na onda da boneca mais famosa do planeta, o Shopping Parangaba, em Fortaleza, disponibilizou um cenário inspirado na casa da Barbie com direito a mesa de jantar, sofá e cama em tamanho real.

Nessa quarta, 26, no Twitter, a decoração viralizou como “Barbie recicladora” por ter sido usado material simples como papelão e cartolina.

Entre relembrar a infância simples de quem costumava fabricar a própria casa da boneca com os materiais disponíveis e ser motivo de críticas por parecer que foi tudo feito no improviso, o Shopping Parangaba deu o que falar na rede social de Elon Musk.

Confira memes da Barbie do Shopping Parangaba

Internautas comentam sobre decoração feita de papelão, cartolinas e caixas pintadas de rosa no Shopping Parangaba Crédito: Reprodução Twitter

Outras decorações inusitadas em shoppings



Você já se espantou com alguma decoração no shopping? Ou se perguntou o que exatamente quiseram passar com ornamentos diferenciados? Para esta matéria, O POVO separou para você registros de clientes que se surpreenderam ao se depararem com cenários montados em centros comerciais.

Shopping Benfica e as decorações natalinas



Conhecido pelas mais exóticas decorações natalinas, o Shopping Benfica marcou o imaginário fortalezense com árvore falante e diversas tentativas de emular o Papai Noel num boneco, que ganhou até campanha para voltar ao shopping quando foi retirado.



Internautas criam campanha para que Papai Noel decorativo do Benfica volte Crédito: Reprodução

Outros shoppings pelo Brasil

Provando que não é só em Fortaleza que os shoppings mostram um senso estético aguçado para decorações, O POVO te mostra centros comerciais de outras cidades que também já inovaram nos ornamentos:

Shopping Pelotas e os ursinhos assustadores de natal. Que olhar, hein? Crédito: Reprodução

Pelo Mundo: Satanás na decoração natalina nos EUA?

Nos Estados Unidos, em 2020, um shopping foi acusado de "arruinar o natal" por uma gafe de escrita. Quem passou pelo centro comercial viu a palavra "Satanás" em meio à árvores natalinas, ursinhos de pelúcia e neve artificial.

O erro foi cometido por um funcionário do shopping, desatento, que trocou a ordem de duas letras da palavra em inglês. Em vez de “Santa”, de “Santa Claus”, como é chamado o Papai Noel, escreveu “Satan”, em português “Satanás”. Confira abaixo:

"Satanás"? Crédito: Reprodução