Submarino x Titanic: diretor James Cameron compara tragédias; veja

James Cameron, responsável pela direção do filme Titanic, comparou a situação do submarino Titan com a colisão do navio em 1912; confira

O submersível da empresa OceanGate, encontrado em destroços nesta quinta-feira, 22, também chamou a atenção do cineasta James Cameron, diretor do filme “Titanic”. Em entrevista ao canal ABC News, o vencedor do Oscar compartilhou sua opinião sobre o caso.

“Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim ele navegou a toda velocidade em um campo de gelo em uma noite sem luar”, disse em entrevista exclusiva.

O submersível Titan, descrito como “experimental”, possuía um casco de fibra de carbono e era dirigido por um controlador que lembrava um joystick de videogame. Antes de começar a viagem, os passageiros assinavam um termo informando sobre o risco de morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cameron, que já mergulhou 33 vezes para ver os destroços do Titanic, comparou as duas situações. “O fato de uma tragédia muito similar, em que se fez pouco caso dos alertas, ter ocorrido exatamente no mesmo lugar, com toda a exploração submarina que está ocorrendo no mundo todo, é simplesmente surpreendente”, completou.

Implosão ou explosão do submarino? VEJA significado e por que implodiu

Diretor do Titanic, James Cameron conhecia um dos passageiros do submarino



O cineasta afirma na entrevista que diversos ‘players’ da comunidade de engenharia de submersão profunda já haviam enviado cartas para a empresa OceanGate. O conteúdo avisava “que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e que precisava ser certificado”.

Entre os tripulantes do submersivo em destroços estava o explorador do Titanic Paul-Henri “PH” Nargeolet, conhecido de James Cameron. “Sabe, é uma comunidade muito pequena. Conheço PH há 25 anos, e é quase impossível para mim processar que ele morreu tragicamente dessa maneira”, lamenta.

Vídeo: diretor do Titanic, James Cameron fala sobre submarino em entrevista

O canal ABC News compartilhou em seu perfil no Twitter o trecho dos comentários do cineasta James Cameron, conhecido por sua direção no filme “Titanic” e “Avatar".