Piloto de submarino desaparecido é casado com descendente de casal que morreu no Titanic

Piloto de submarino que desapareceu em busca por destroços do Titanic é casado com descente de duas vítimas do naufrágio. Entenda:

Desaparecido desde o último domingo, 18, o submarino da expedição OceanGate, que pretendia visitar os destroços do Titanic, é pilotado por Stockton Rush, diretor-executivo da empresa. O piloto, além do fascínio pelo famoso naufrágio, possui outra ligação com o caso: Stockton é casado com Wendy Rush, uma descendente de um casal que morreu na tragédia envolvendo o Titanic.

Wendy é tataraneta do magnata do varejo Isidor Straus e sua mulher, Ida. O casal era um dos mais ricos a bordo do Titanic, apontam arquivos coletados pelo jornal estadunidense New York Times.

Alguns dos sobreviventes do Titanic afirmam ter visto Isidor Straus recusar um assento em um bote salva-vidas visto que mulheres e crianças ainda aguardavam ser salvas.

Ainda em relatos, ambos estavam de braços dados no convés do Titanic quando o barco afundou.

Na famosa obra ficcional que retrata o desastre, uma cena fictícia foi criada sob direção de James Cameron para retratar o casal Isidor e Ida Straus. No filme de 1997 um casal de idosos se abraça na cama enquanto a água do mar sobe, aceitando o trágico destino.

Tataraneta já visitou destroços do Titanic

Isidor Straus era um magnata coproprietário da Macy's, comércio de diversos tipos de produtos, e seu corpo foi encontrado duas semanas após o naufrágio. Já o corpo de Ida nunca foi recuperado.

Wendy Rush, descendente de Isidor e Ida, atua como diretora de comunicação da OceanGate e já participou de três expedições aos destroços do Titanic nos últimos dois anos. Agora, vive a aflição de não saber o que aconteceu com seu marido.

Reserva de oxigênio do submarino já deve ter acabado



Com previsão de 96 horas de reserva de oxigênio dentro do submarino, a estimativa é de que, no momento em que esta matéria foi publicada, o tanque já tenha se esvaziado.

As equipes de busca conseguiram detectar ruídos e batidas na área em que o submarino havia desaparecido. Contudo, não há mais informações sobre o encontro do submersível com os 5 tripulantes.



Submarino desaparecido: quem está na embarcação?

Entre as pessoas a bordo do submarino, está o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, 58 anos de idade, fundador e CEO da empresa Action Aviation. Harding postou nas mídias sociais de sua empresa que iria participar da expedição.

Outro tripulante é Paul-Henri Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa, e considerado um dos maiores especialistas do Titanic, pois já participou de várias expedições para estudar e analisar o navio naufragado. Além disso, ele fez parte da recuperação de 5.000 artefatos do Titanic.

De acordo com informações da família, oempresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman também estavam no submarino. Acredita-se que o piloto da tripulação seja Stockton Rush, CEO da operadora Ocean Gate.



