Submarino desaparecido: destroços foram encontrados por robô; entenda

O veículo submarino operado remotamente (ROV), chamado de Odysseus 6K, foi um dos equipamentos que vasculharam o oceano à procura do submersível Titan

A busca pelo submersível Titan, desaparecido no Oceano Atlântico após expedição até o Titanic, terminou com a descoberta dos destroços ao lado do famoso navio. Um dos auxiliares na busca foi um veículo submarino operado remotamente (ROV), conhecido como Odysseus 6K.

Submarino desaparecido: robô ajudou a encontrar destroços

O equipamento faz parte da empresa de serviços oceânicos “Pelagic Research Services” e é descrito pela companhia como um dos poucos veículos capazes de operar efetivamente em profundidades de até 6.000 metros.

O sistema ROV foi transportado pela embarcação canadense Horizon Arctic na manhã de quinta-feira e, de acordo com o portal da “Pelagic Research”, foi “o recurso submarino que encontrou o campo de destroços referenciado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos”.

Entre os serviços ofertados pelo Odysseus estão a instalação e a manutenção de sistemas de observação oceânica, condução de vídeos e imagens estáticas, além de operações de filmagem, busca e recuperação ou exploração.

Submarino desaparecido: o que aconteceu

A Guarda Costeira dos Estados Unidos, uma das responsáveis pelo serviço de busca dos cinco passageiros a bordo do Titan, declarou que o submersível da empresa OceanGate sofreu uma "perda catastrófica da câmara de pressão".

O contra-almirante da Guarda Costeira, John Mauger, descreveu o fundo do mar como um “ambiente incrivelmente implacável” e que os destroços da embarcação são consistentes com uma implosão.

As informações, compartilhadas pelo portal norte-americano CBS News, completam que robôs subaquáticos permanecerão no local de busca para a coleta de dados adicionais.

Submarino desaparecido: quem eram os passageiros

Os cinco passageiros do submersível Titan pagaram 250 mil dólares (mais de um milhão de reais) para embarcarem em uma expedição até os destroços do navio Titanic. Entre os presentes estava Stockton Rush, o fundador e CEO da OceanGate, empresa responsável pelos serviços.

O empresário britânico Hamish Harding, que já participou de um voo espacial pela Blue Origin de Jeff Bezos, estava na expedição. Além de Harding, Paul-Henry Nargeolet, considerado um dos especialistas no Titanic, embarcou no submersível.

O empresário paquistanês-britânico Shahzada Dawood estava ao lado de seu filho Suleman, de 19 anos, o mais jovem na embarcação que possivelmente implodiu.



