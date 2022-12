Avatar 2: veja cinco curiosidades sobre o filme de James Cameron

O lançamento de James Cameron estreou em 15 de dezembro no Brasil; confira as curiosidades da produção de Avatar

A sequência de Avatar, filme lançado em 2009, fez a sua estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 15 de dezembro, após 13 anos de espera. “Avatar: O Caminho da Água” arrecadou 45,2 milhões de reais desde o seu lançamento no País, segundo os dados publicados pelo ComScore.

O longa-metragem segue a luta de Jake Sully (Sam Worthington) e Ney'tiri (Zoe Saldana), protagonistas do primeiro filme, para proteger sua família e os seres em Pandora.

Avatar 2: Curiosidades sobre o filme

Confira as curiosidades de “Avatar: O Caminho da Água”, o novo filme do diretor e roteirista James Cameron.

Custos de produção

O orçamento estimado para a sequência de Avatar avalia os custos em 250 milhões de dólares. O presidente executivo da 21st Century Fox, Lachlan Murdoch, afirmou para a Variety em 2017 que as continuações de James Cameron “serão os filmes mais caros de todos os tempos".

Para compensar os custos de produção, a obra cinematográfica de Cameron deve arrecadar cerca de 2 bilhões de dólares. A bilheteria de Titanic, por exemplo, a terceira maior da história, chegou a 2,2 bilhões.

O próximo “Senhor dos Anéis''?

“Eu estava tentando emular um universo de ‘Guerra nas Estrelas’ ou ‘Senhor dos Anéis’. Algo que é um mundo persistente ao qual as pessoas podem voltar e desfrutar com o tempo”, afirmou James Cameron para Robert Rodriguez na Variety.

Diferente das obras de Tolkien, o diretor conta que não tinha um guia como o “Silmarillion” – referindo-se à base para a série “Os Anéis do Poder” da Amazon Prime – e precisou criar uma “pequena sala de roteiristas”.

“Se você olhar para algo como ‘Os Anéis do Poder’, com tantas histórias e personagens interessantes, era isso que eu aspirava”, afirmou Cameron.

Língua na'vi de Pandora

Seguindo o exemplo de outras franquias como “Senhor dos Anéis”, “Star Trek” e até “Games of Thrones”, os filmes de Avatar possuem um idioma próprio, o na'vi, criado pelo linguista Paul Frommer.

O professor da Universidade do Sul da Califórnia foi convidado por James Cameron para desenvolver o dialeto em 2009 e expandiu as informações sobre o idioma em seu blog Learn Na’vi.

Os mares de Avatar

O ecossistema aquático da sequência de Avatar se interliga com a relação do próprio diretor, James Cameron, como explorador do oceano.

“Eles dizem: 'Escreva o que você sabe', e eu sei muito sobre o oceano e amo o oceano. E pensei, por que não juntar duas coisas que amo?”, relata à National Geographic.

Para Cameron, o filme também oferece a oportunidade ao público de visualizar “os nossos oceanos 300, 400, 500 anos atrás”, antes do desenvolvimento industrial.

Mais feminista que “Mulher-Maravilha” e “Capitã Marvel”?

Na série “Directors on Directors” da Variety, James Cameron causou polêmica ao afirmar que seu lançamento considerava mais o empoderamento feminino do que produções da DC e da Marvel, como Mulher-Maravilha e Capitã Marvel.

Em “Avatar: O Caminho da Água”, uma das personagens de Cameron é uma guerreira grávida de seis meses. “Mulher Maravilha e Capitã Marvel – todas essas outras mulheres incríveis aparecem, mas elas não são mães e não estão grávidas enquanto lutam contra o mal”, explicou.

