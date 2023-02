Quarta-feira de cinzas começa com pouca chuva no Ceará

Madrugada desta quarta-feira, 22, apresentou chuva isolada e passageira no Norte e no Sul do Estado; Funceme prevê precipitação fraca no Ceará para o dia

A quarta-feira de cinzas começou com poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, apenas precipitações pontuais atingiram áreas ao Norte e ao Sul do Estado nesta quarta-feira, 22. Até o momento, o maior registro de chuva é de menos de 3 mm de chuva, em Amontada, na macrorregião do Litoral Norte.

Outras macrorregiões que apresentaram chuva significativa são Ibiapaba e Litoral do Pecém, ao Norte do Estado, e Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, ao Sul. Até as 3h24min, última atualização do radar, não havia sido registrada precipitação no Litoral de Fortaleza ou no Maciço de Baturité.

Os dados de radar da Funceme, em tempo real, são preliminares. A consolidação é feita às 7 horas, e corresponde às 24 horas anteriores.

Funceme prevê pouca chuva para restante do dia

Para a quarta-feira de cinzas, a Fundação indica baixa probabilidade de chuvas. A previsão da Funceme é que o céu varie de nublado a parcialmente nublado em todo o Ceará

Para a manhã, a expectativa é que, caso ocorra precipitação, ela se concentre na faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba. Há chances também no Norte das macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

À tarde e à noite, a chance de chuvas é em todas as macrroregiões, à exceção do Litoral de Fortaleza. Durante todo o dia, a precipitação esperada é de fraca a moderada.

