Saiba os horários das missas da Quarta-Feira de Cinzas na Arquidiocese de Fortaleza

Foi divulgado, pela Arquidiocese de Fortaleza, os horários das missas que serão celebradas na Quarta-Feira de Cinzas, 22, nas paróquias e áreas pastorais do clero. As paróquias ficam em Fortaleza, Região Metropolitana e cidades circunvizinhas que compõem o grupo eclesiástico.

Confira a lista com os horários



01 - CATEDRAL - PARÓQUIA SÃO JOSÉ - CENTRO

12h e 19h - Catedral

12h - Capela Nossa Senhora do Rosário

17h - Capela São Pedro

17h30 - Igreja da Prainha

Obs. A das 19h será presidida pelo Arcebispo



02 - PARÓQUIA CRISTO REI - CENTRO



17h e 19h



03 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO - CENTRO

16h e 18h – Igreja Matriz

16h e 19h – Capela Nossa Senhora Medianeira



04 - PARÓQUIA DA PAZ - ALDEOTA



8h, 11h,16h, 18h e 20h- Igreja Matriz



05 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - MUCURIPE



7h, 8h30, 17h e 19h – Igreja Matriz

18h30 – Capela São Pedro



06 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - MONTESE



7h, 17h e 19h – Igreja Matriz

7h e 19h – Capela Nossa Senhora das Vitórias

17h - Capela Nossa Senhora Guadalupe

19h30 - Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro



07 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM - MONTE CASTELO



8h e 17h - Matriz

19h - Capela Santa Teresinha

19h - Capela Mãe Rainha



08– PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – BAIRRO DE FÁTIMA



7h, 9h, 12h, 17h e 19h



09- ÁREA PASTORAL SÃO JOÃO BATISTA - JAÇAUNAÚ



7h e 19h - Igreja Matriz

17h - Capela Santa Luzia

19h - Capela Santa Rita



10 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO - VILA VELHA



17h - Igreja Matriz

17h - Capela Nossa Senhora da Conceição

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima





11 - PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO - JARDIM GUANABARA



9h - Capela Rainha Da Paz

17h - Capela Nossa Senhora Aparecida

19h - Capela São José

7h e 19h - Igreja Matriz



12 - PARÓQUIA SÃO PEDRO - BARRA DO CEARÁ



8h - Capela Nossa Senhora das Graças

8h - Capela São José

19h - Capela São Francisco

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

19h - Capela São Sebastião

19h - Igreja Matriz



13 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - MONTESE



6h30h, 17h e 19h – Igreja Matriz

7h e 19h - Capela Sagrada Família

19h - Capela Santa Teresinha



14 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CONJUNTO PALMEIRAS

18h – Igreja Matriz



15 - ÁREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - MESSEJANA

8h30min – Igreja Matriz

18h30min - Igreja Matriz

16h – Capela Santo Antônio

17h – Capela São Bernardo



16 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS



7h, 11h,17h e 19h - Igreja Matriz



17 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – MONDUBIM



8h – Capela Nossa Senhora de Fátima

17h – Capela Sant´Ana e São Joaquim

19h – Capela São Roque

19h - Igreja Matriz

18 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – DIAS MACEDO



19h - Igreja Matriz

19h – Comunidade Santo Expedito



19 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – MESSEJANA



12h, 17h e 19h - Igreja Matriz

17h – Capela São João

19hs – Capela Maria Porta do Céu



20 - PARÓQUIA SANT'ANA E SÃO JOAQUIM – EUSÉBIO

7h, 17h, 19h - Igreja Matriz



21 - PARÓQUIA SÃO DIOGO – CAJAZEIRAS

07h30 e 19h – Santuário Mãe da Providência

19h – Capela São João Paulo II



22 - PARÓQUIA MÃE SANTÍSSIMA – PARQUE DOIS IRMÃOS



7h – Capela Menino Jesus

8h – Capela Nossa Senhora das Graças

9h – Capela São Pedro Julião

9h – Capela São Francisco

9h – Capela São Vicente de Paula

19h – Capela São Francisco – Jardim União

19h – Capela São Expedito

19h – Capela Santa Terezinha

19h - Igreja Matriz



23 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO – MANGABEIRA

19h - Igreja Matriz

24 - PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II – GUAJERU

8h15 - Igreja Matriz

25 - PARÓQUIA SÃO JOSÉ – SAPIRANGA

17h – Centro de Pastoral

17h – Capela São Sebastião

17h – Centro de Pastoral

19h – Capela Mãe Rainha

26 - PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – MARAPONGA

19h - Igreja Matriz

19h – Capela Santo Inácio

27 - PARÓQUIA SÃO JOÃO EUDES – LUCIANO CAVALCANTE

7h,19h - Igreja Matriz

19h – Capela Santa Luzia

19h – Capela Perpétuo Socorro

28 - PARÓQUIA SÃO JOSÉ – LAGOA REDONDA

17h – Capela Nossa Senhora de Fátima

17h – Capela São Roque

19h - Igreja Matriz

19h – Capela Santa Edwirges

29 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – AEROL NDIA

17h – Capela Santo Antônio

18h - Igreja Matriz

30 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES – TANCREDO NEVES

19h – Capela Nossa Senhora das Graças

19h – Capela Nossa Senhora Aparecida

19h – Capela São Francisco Xavier

19h - Igreja Matriz

31 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – MANOEL SÁTIRO

19h - Igreja Matriz

19h – Capela Sagrado Coração de Jesus

32 - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SANTA LUZIA – PEDRAS

7h – Capela São José

17h30 – Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus

19h – Igreja de Santa Luzia - Pedras



33 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO - DIAS MACEDO



19h - Igreja Matriz

19h - Santo Expedito



34 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - ALTO ALEGRE / MESSEJANA



19h - Igreja Matriz

19h - Capela Santíssima Trindade

19h - Capela Nossa Senhora Aparecida



35 - PARÓQUIA DAS DORES - OTÁVIO BONFIM



06h30 e 18h30



36 - PARÓQUIA JESUS, MARIA, JOSÉ - ANTÔNIO BEZERRA



17h e 19h - Igreja Matriz



37 - PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ - PASSARÉ



17h - Igreja Matriz

19h – Capela Nossa Senhora da Consolação



38 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO XAVIER - CONJUNTO ESPERANÇA



17h - Comunidade Recanto da Esperança;

17h - Comunidade Planalto Vitória;

17h - Comunidade Marrocos;

17h - Comunidade Apolo XI.

19h - Comunidade Jardim Fluminense;

19h - Comunidade Parque Presidente Vargas;

19h - Comunidade Parque Santa Rosa;

19h - Igreja Matriz - Conjunto Esperança.





39 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO - CANINDEZINHO



7h e 19h - Igreja Matriz

7h – Capela Nossa Senhora das Graças

7h - Capela Santo Expedito

8h30 - Capela Nossa Senhora de Nazaré

9h - Capela São Vicente



40 - PARÓQUIA BOM JESUS DOS AFLITOS - PARANGABA



7h e 19h - Igreja Matriz



41 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES - ELLERY



18h - Igreja Matriz



42 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE SALETTE - BELA VISTA



8h e 19h -Igreja matriz





43 - PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO NONATO - RODOLFO TEÓFILO



06h, 12h e 17h30 - Igreja Matriz.



44 - PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE - PREFEITO JOSÉ WALTER



9h e 19h – Igreja Matriz

19h - Comunidade Cristo Ressuscitado



45- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SANTA MARIA



17h - Capela Santo Antônio

17h - Capela Nossa Senhora de Nazaré

19h - Capela Santíssima Trindade

19h - Capela São José

19h – Igreja Matriz



46 - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - NOVA METRÓPOLE



7h e 19h - Igreja Matriz

10h - Capela Nossa Senhora da Saúde

17h - Capela Santíssima Trindade

19h - Capela Nossa Senhora Aparecida



47 - PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO - PAVUNA



17h - Capela Perpétuo Socorro I

18h - Capela Nossa Senhora das Vitórias

19h - Capela Igreja Matriz



48 - PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II - ACARACUZINHO



19h30 - Igreja Matriz



49 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES - CAUCAIA-CE

6 h, 12 h, 17 h e 19 h - Igreja Matriz

16h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Caraúbas

17h - Comunidade Menino Jesus - Bom Jesus

17h30 - Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Mangabeira

19h – Comunidade São Sebastião - Garrote

19h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Grilo

19h – Comunidade Nossa Senhora do Carmo - Parque São Gerardo

50 - PARÓQUIA SÃO GERALDO MAJELLA - PLANALTO CAUCAIA

7hs, 17h e 19h – Igreja Matriz

9h - Capela São José - Cigana

17h - Capela São Pedro - Pabussu

19h - Capela Santa Luzia - Nova Cigana



51 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PACAJUS-CE

7h e 19h - Igreja Matriz

9h - Centro de Pastoral

17h - Capela de São Francisco - Buriti



52 - PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO - CAUCAIA-CE

07h – Igreja Matriz São Miguel,

07h – Comunidade Parque Albano

07h – Comunidade Boa Vista;

09h - Igreja Parque das Nações;

19h - Igreja Matriz São Miguel.

53 - PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - ARATURI

19h30 - Igreja Matriz

54 - PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, AQUIRAZ

7h30 – Igreja Matriz

9h. – Comunidade Porto das Dunas (Capela S. Francisco de Assis)

17h. – Comunidade Jenipapeiro (Capela Menino Jesus de Praga)

18h. – Igreja Matriz

19h. – Comunidade do Camará (Capela São José)

19h30 – Comunidade Prainha (Capela N.S. dos Navegantes)

55- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TABATINGA

8h e 19h - Igreja Matriz

56 - PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO - ITAPEBUÇU

8h - Comunidade São João do Amanari

9h - Comunidade Vila

10h - Comunidade Lagoa

17h - Igreja Matriz

17h - Comunidade Amanari

19h - Comunidade Jordão

19h - Comunidade Recanto de Cima



57 - PARÓQUIA CRISTO- REI - PUTIU

17h30 - Santuário dos arcanjos

19h - Igreja Matriz



58- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PALMA-BATURITÉ

8h e 19h - Igreja Matriz

59- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- ARACOIABA

19h - Igreja Matriz

60- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- GUARAMIRANGA

9h - Capela São João Batista

11h - Igreja da Gruta

16h30 - Capela Senhor do Bonfim

18h30 - Igreja Matriz

61- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- PACOTÍ

19h - Igreja Matriz

62- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-REDENÇÃO

8h e 19h - Igreja Matriz

63- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- IDEAL

17h – Comunidade Vazantes

19h - Igreja Matriz

19h - Comunidade Capivara

64 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES- ANTÔNIO DIOGO

7h - Igreja Matriz

9h – Comunidade Colônia

17h - Capela São Francisco Currais

19h - Capela são José Currais II

65 - PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA- OCARA

19h - Igreja Matriz

66 - PAROQUIA SÃO PEDRO- BARREIRA

19h - Igreja Matriz

67- PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO- MULUNGU

8h e 19h - Igreja Matriz

68 - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA- ACARAPE

19h - Igreja Matriz

69- PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS- PALMÁCIA

7h30 - Igreja Matriz

8h – Comunidade Jandaíra

10h - Comunidade Serra Nova

10h - Comunidade Gado Ferros

19h - Comunidade Gado Rodrigues

70 - PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE PAULA- ARATUBA

9h e 19h - Igreja Matriz

9h - Comunidade Targino

17h - Comunidade Pindoba

17h - Comunidade Pai João

19h - Comunidade Tope



71 - ÁREA PASTORAL SANTO PEDRO – ALTO GUARAMIRANGA



9h - Nossa Senhora das Graças

17h30- Sagrado Coração de Jesus

19h - Igreja Matriz

72 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES, CAMPOS BELOS - CARIDADE

8h e 17h – Igreja Matriz



73 - PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CASCAVEL

7h e 19h - Igreja Matriz

17h - Comunidade Rio Novo

19h - Comunidade Vila Pacheco

19h - Comunidade Moita Redonda

74- PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PACATUBA

7h e 19h - Igreja Matriz

17h - Comunidade São Luis

19h - Comunidade Alto São João



75 - PARÓQUIA SÃO LUIS GONZAGA - PECÉM

7h - Comunidade Aparecida

9h - Comunidade São Francisco

16h30 - Comunidade Nossa Senhora da Soledade

19h – Igreja Matriz

76 - PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - AQUIRAZ

7h30 – Igreja Matriz

9h. – Comunidade Porto das Dunas (Capela S. Francisco de Assis)

17h. – Comunidade Jenipapeiro (Capela Menino Jesus de Praga)

18h. – Igreja Matriz

19h. – Comunidade do Camará (Capela São José)

19h30 – Comunidade Prainha (Capela N.S. dos Navegantes)

78 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E SÃO PEDRO - TABUBA



17h e 19h - Igreja Matriz - Tabuba

17h - Comunidade Nossa Senhora da Saude - Icaraí

17h - Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz - Curicaca

19h - Comunidade São Joaquim e Santana - Iparana

19h - Comunidade São Pedro - Icaraí

79 - PARÓQUIA SENHORA SANTANA - PARAMOTI

8h e 19h - Comunidade Bela Vista

10h - Comunidade Cacimba Nova

16h - Comunidade Ramalhete

80- ÁREA PASTORAL SANTO ANTONIO DE PADUA - CAIÇARA

7h - Comunidade São Pio X

10h - Comunidade São Raimundo Nonato

17h - Comunidade São Sebastião

19h – Igreja Matriz

81 - PARÓQUIA-SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - CANINDÉ

8h - Igreja Matriz - Nossa Senhora das Dores

6h, 9h, 16h e 18h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

82 - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA - HORIZONTE

SEDE

7h, 17h e 19h – Igreja Matriz

9h – Capela São Joaquim e Sant’Ana – Planalto HZT

9h – Capela Santa Rita de Cássia – Planalto HZT

15h – Capela São Benedito - Alto Alegre

17 – Capela São José - Buenos Aires

19h- Capela Nossa Senhora de Fátima – Manoel Luiz

DOURADO

16h – Capela de Sant’Ana – Zé Maria

19h - Igreja de São José

CATOLÉ

7h – Capela Nossa Senhora da Conceição - Serpa

17h – Capela Nossa senhora do Perpétuo Socorro – L do Mato

19h – Igreja Nossa Senhora de Fátima

83- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – JEREISSATI I/ TIMBÓ

17h – Capela São Judas Tadeu – Timbó

19h – Igreja Matriz



