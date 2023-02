Campanha da Fraternidade 2023: veja a história e a programação em Fortaleza

Pregar o amor, a fé e a igualdade entre as pessoas é o objetivo da Campanha da Fraternidade (CF), evento que ocorre todos os anos a nível nacional e que, neste ano, tem como tema “Fraternidade e Fome: Dai-lhes vós mesmos de comer!”. Organizada pela igreja católica e criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Ceará, a CF 2023 será lançada nesta quinta-feira, 23.

A integrante da equipe arquidiocesana de campanhas, da Arquidiocese de Fortaleza, e especialista em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade João Paulo II, Elenise Mesquita, conta que o tema da Campanha da Fraternidade deste ano trabalha um tema atual e de grande importância a ser discutido.

“Somos todos irmãos e irmãs criados pelo Pai para sermos felizes, e ninguém deve sofrer por necessidades básicas, nem passar fome. Porém, a força do mal leva os seres humanos a buscar sua segurança e sobrevivência, sem nenhuma preocupação com os demais irmãos”, afirma Elenise.

Para promover o debate sobre a temática da CF 2023, a CNBB visa sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do evangelho de Jesus Cristo.

“A comunidade católica que adere à Campanha reconhece que este é um dos modos da Igreja vivenciar a quaresma, na dimensão da caridade, convidando à conversão, à oração e à partilha, refletindo, debatendo e buscando alternativas de superação da realidade existencial apresentada, em todos os níveis”, pontua.

Para isso, segundo ela, a Campanha da Fraternidade, tem permitido, em Fortaleza, a realização de inúmeros projetos de cunho social nas periferias e comunidades carentes, entre eles o Grito dos Excluídos e a “Festa da Vida”.

Campanha da Fraternidade 2023: por que a data de lançamento será diferente no Ceará?

Diferentemente dos demais estados brasileiros, cuja data de lançamento está prevista para esta quarta-feira, 22, no Ceará, ele ocorrerá apenas na quinta-feira, 23. Elenise Mesquita explica que o momento depende da programação das solenidades em cada Diocese a partir do lançamento oficial, realizado pela CNBB, que dá abertura à Campanha da Fraternidade para todo o Brasil.

“Cada bispo em sua Diocese/Arqui tem liberdade e autonomia para decidir o melhor momento e a melhor maneira que pastoralmente permite a participação da comunidade, importante é estar em comunhão e animar paróquias, capelas, áreas pastorais e demais comunidades eclesiais a vivenciarem mais este modo de celebrar a Quaresma”, diz a organizadora.

No caso da Arquidiocese de Fortaleza, por exemplo, Elenise salienta que já é tradição ter dois momentos distintos. Neste ano, na quarta-feira de Cinzas, o senhor arcebispo, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, em solenidade eucarística abre a campanha às 19 horas na Catedral, em sintonia com a Igreja de todo o Brasil.

Já na quinta pela manhã, faz o lançamento ao público em geral, à imprensa, demais agentes de pastorais e interessados, como também apresenta a mensagem do Papa Francisco.

Histórico da Campanha da Fraternidade

De acordo com Elenise, a ideia de criar a Campanha da Fraternidade surgiu em 1961 quando três padres, responsáveis pela Cáritas Brasileira, idealizaram uma campanha a fim de arrecadar fundos para as atividades assistenciais e promocionais da instituição.

A atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e nasceu na comunidade de Nízia Floresta, na Arquidiocese de Natal (RN), por iniciativa de dom Eugênio de Araújo Sales, em 1962, como uma “manifestação de solidariedade em respeito à dignidade da pessoa humana, filha e filho de Deus”.

Destaca-se como fundamental esse tempo do Concílio onde os bispos, reunidos na mesma casa em Roma, ajudaram na concepção, estruturação e encaminhamento da CF às iniciativas de renovação eclesial da Igreja do Brasil.

“Foi nesse clima de entusiasmo e atualização que nasceu a Campanha da Fraternidade, e até hoje ela permanece firme como uma atividade ampla de evangelização iniciada no tempo quaresmal para ajudar os cristãos e pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade e assumiram compromissos concretos no processo de transformação da sociedade”, relata Elenise.

No decorrer dos quase 60 anos de história da Campanha da Fraternidade, três distintas fases podem ser sintonizadas com a história da igreja católica e com a da mais recente sociedade brasileira, juntamente aos seus desafios.

1ª fase – Em busca da renovação interna da Igreja, sendo diretamente da estrutura e dos cristãos

Em 1964 – Igreja em renovação - Lembre-se: você também é Igreja.

Em 1972 – Serviço e vocação - Descubra a felicidade de servir.

Esta fase durou nova anos, com visão interna da estrutura, na paróquia, corresponsabilidade, doação, participação, reconciliação até o serviço e vocação. Uma espécie de fase sensibilizadora, conscientizadora de todos os envolvidos para arrumar a casa e acolher ou ir ao outro, o próximo, o irmão e a irmã.

2ª fase – A Igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça

Em 1973 – Fraternidade e Libertação – O egoísmo escraviza, o amor liberta.

Em 1984 – Fraternidade e Vida – Para que todos tenham vida

Esta fase durou 12 anos e foi bastante influenciada pelo Concílio Vaticano II e as Conferências de Medellín e Puebla, denunciando o egoísmo, a indiferença, a injustiça, a violência, as migrações, a situação da educação, da saúde, da família, da vida desrespeitada e ferida, cada vez mais ameaçada.

3ª fase – A Igreja se volta para situações existenciais do povo brasileiro

Em 1985 – Fraternidade e Fome – Pão para quem tem fome

Em 2023 – Fraternidade e Fome – “Daí-lhes vós mesmos de comer” ( Mt 14,16)

A fase atual já dura 38 anos e vem tratando dos excluídos, da mulher, do menor, direitos negados, educação, fome, saúde, dignidade humana, política, segurança, saneamento básico, desempregados, drogas, Amazônia, defesa da vida, solidariedade e paz, destacando os mais graves além de outros.

“É portanto, diante dessa realidade, que neste tempo quaresmal somos chamados à conversão, a sermos melhores cristãos e melhores irmãos, mais sensíveis aos apelos e necessidades daqueles que ao nosso redor vivem marcados pelas inúmeras tristezas que atormentam as suas vidas”, conclui Elenise.

Veja todos os temas da Campanha da Fraternidade:

1964 - Igreja em renovação - “Lembre-se: você também é Igreja”

1965 - Paróquia em renovação - “Faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor”

1966 - Fraternidade - “Somos responsáveis uns pelos outros”

1967 - Corresponsabilidade - “Somos todos iguais, somos todos irmãos”

1968 - Doação - “Crer com as mãos”

1969 - Fraternidade - “Para o outro, o próximo é você”

1970 - Participação - “Ser cristão é participar”

1971 - Reconciliação - “Reconciliar”

1972 - Serviço e vocação - “Descubra a felicidade de servir”

1973 - Fraternidade e Libertação - “O egoísmo escraviza, o amor liberta”

1974 - Reconstruir a vida - “Onde está teu irmão”

1975 - Fraternidade é Repartir - “Repartir o pão”

1976 - Fraternidade e Comunidade - “Caminhar juntos”

1977 - Fraternidade na Família - “Comece em sua casa”

1978 - Fraternidade no Mundo do Trabalho - “Trabalho e Justiça para todos”

1979 - Por um mundo mais Humano - “Preserve o que é de todos”

1980 - Fraternidade no Mundo das Migrações - “Para onde vais?”

1981 - Saúde e Fraternidade - “Saúde para todos”

1982 - Educação e Fraternidade - “A verdade vos libertará”

1983 - Fraternidade e Violência - “Fraternidade sim, Violência não”

1984 - Fraternidade e Vida - “Para que todos tenham vida”

1985 - Fraternidade e Fome - “Pão para quem tem fome”

1986 - Fraternidade e Terra - “Terra de Deus, Terra de irmãos”

1987 - A Fraternidade e o Menor - “Quem acolhe o menor a mim acolhe”

1988 - A Fraternidade e o Negro - “Ouvi o clamor deste povo”

1989 - A Fraternidade e a Comunicação - “Comunicação para a verdade e a paz”

1990 - A Fraternidade e a Mulher - “Mulher e Homem: imagem de Deus”

1991 - A Fraternidade e o Mundo do Trabalho - “Solidários na dignidade do Trabalho”

1992 - Fraternidade e Juventude - “Juventude - caminho aberto”

1993 - Fraternidade e Moradia - “Onde moras?”

1994 - A Fraternidade e a Família - “A Família, onde vai?”

1995 - A Fraternidade e os Excluídos - “Eras Tu, Senhor!”

1996 - A Fraternidade e a Política - “Justiça e Paz se abraçarão”

1997 - A Fraternidade e os Encarcerados - “Cristo liberta de todas as prisões”

1998 - Fraternidade e Educação - “A serviço da Vida e da Esperança”

1999 - A Fraternidade e os Desempregados - “Sem trabalho… Por quê?”

2000 - Dignidade Humana e Paz - “Novo Milênio sem Exclusões"

2001 - Fraternidade e as Drogas - “Vida sim, Drogas não!”

2002 - Fraternidade e Povos Indígenas - “Por uma terra sem males”

2003 - Fraternidade e Pessoas Idosas - “Vida, dignidade e esperança”

2004 - Fraternidade e Água - “Água, fonte de vida”

2005 - Solidariedade e Paz - “Felizes os que promovem a paz”

2006 - Fraternidade e Pessoas com Deficiência - “Levanta-te, vem para o meio” (Mc 3,3)

2007 - Fraternidade e Amazônia - “Vida e missão neste chão”

2008 - Fraternidade e Defesa da Vida - “Escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19)

2009 - Fraternidade e Segurança Pública - “A paz é fruto da justiça” (Is 32,17)

2010 - Economia e Vida - “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24)

2011 - Fraternidade e a Vida no Planeta - “A criação geme em dores de parto” (Rm 8,22)

2012 - Fraternidade e Saúde Pública - “Que a saúde se difunda sobre a Terra” (cf. Eclo 38,8)

2013 - Fraternidade e Juventude - “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

2014 - Fraternidade e Tráfico Humano - “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1)

2015 - Fraternidade: Igreja e Sociedade - “Eu vim para servir” (Mc 10,45)

2016 - Casa Comum, nossa responsabilidade - “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24)

2017 - Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida - “Cultivar e guardar a criação”

2018 - Fraternidade e Superação da Violência - “Vós sois todos irmãos”

2019 - Fraternidade e Políticas Públicas - “Serás libertado pelo direito e pela justiça”

2020 - Fraternidade e vida: Dom e Compromisso - “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

2021 - Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor - “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2,14)

2022 - Fraternidade e Educação - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Cf Pr 31,26)

2023 - Fraternidade e Fome - “Dai-lhes vós mesmos de comer!”



