Empresa pagará R$ 5,1 mil para pessoas comerem queijo antes de dormir

Você já imaginou ganhar US$ 1 mil para comer lanches com queijo antes de dormir? O valor é equivalente a cerca de R$ 5,1 mil pela cotação desta sexta-feira, 27, e faz parte de uma ação estratégica de um site estadunidense especializo em sono e colchões.

O valor será pago como um incentivo para as pessoas se candidatarem como voluntários para esse desafio. A Sleep Junkies, organizadora da pesquisa, está em busca de cinco pessoas que os ajudem a tentar comprovar a teoria de que comer produtos a base de laticínios, em especial o queijo, antes de dormir pode causar pesadelos.

“Todo mundo conhece o conto da carochinha de que comer queijo antes de dormir pode causar pesadelos, mas realmente queríamos saber o quanto de verdade havia nisso”, conta a especialista de sono da Sleep Junkie, Dorothy Chambers, em comunicado.

Pesquisa tenta comprovar que comer queijo antes de dormir causa pesadelos

Após selecionar os candidatos a empresa fornecerá uma lista com os alimentos que devem ser ingeridos todas as noites antes de dormir durante sete dias. O tempo total da pesquisa será de três meses, com previsão de início em março deste ano.



Logo após, o participante deve ficar uma semana sem ingerir alimentos com queijo, para que na semana seguinte seja repetido o teste com outro alimento com forte presença de queijo e laticínios.

“Sabemos que não são apenas os pesadelos que podem prejudicar uma boa noite de sono, por isso queríamos ver se havia uma ligação entre os diferentes tipos de queijo e outros sintomas que podem deixá-lo inquieto”, diz Dorothy.

Para se candidatar às vagas disponíveis, é necessário ter ao menos 21 anos de idade e ter algum dispositivo capaz de rastrear o sono e dormir sozinho durante o estudo. Além disso, as pessoas interessadas não podem ter intolerante à lactose.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site da empresa, clicando aqui

