Consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse, aponta estudo

Seja o sal grosso para preparar o churrasco, o sal refinado para temperar os alimentos do dia a dia ou o sal rosa para aqueles preocupados com a balança, o ingrediente se faz presente em diversos momentos do cotidiano dos seres humanos, mas pode estar deixando os seres humanos mais estressados.

Doenças do coração, como a hipertensão arterial são comumente associadas ao uso excessivo de sal na dieta. Além disso, é fato que sem moderação o tempero pode desencadear problemas de saúde. Entretanto, outro fator que tem despertado debate entre estudiosos é o potencial nocivo do tempero para o aumento dos níveis de estresse dos seres humanos.

Estudo indica que sal em excesso na dieta pode deixar humanos mais estressados

Pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, realizaram um estudo com camundongos para apurar os impactos que o consumo elevado de sal pode causar no organismo. Na pesquisa, os cientistas introduziram dietas ricas em sal, similar a quantidade consumida por seres humanos, para ratos machos durante um período máximo de oito semanas.

Para efeito de comparação, um grupo controle que recebia refeições com baixas quantidades de sal foi formado. O restante dos animais, então, foi dividido em dois grupos, um que recebeu alimentos ricos em sal por duas semanas e outro durante oito, totalizando três grupos de roedores para testes.

Depois disso, todos os animais foram submetidos a situações estressantes. Para estimular irritabilidade e consequentemente estresse nos roedores, os animais eram retirados do repouso e transferidos para tubos de vidro.

Estudo indica que consumo elevado de sal aumenta sensação de estresse

Depois da exposição a situações de desconforto, amostras de sangue dos ratos foram coletadas e analisadas. Os pesquisadores identificaram que os níveis de cortisol, hormônio liberado em reação ao aumento das taxas de estresse no organismo, estavam mais elevados nos roedores com uma dieta rica em sal.

O estudo demonstrou que o regime rico em sal não provocou o estresse nos animais, uma vez que o desconforto com a situação seria a resposta padrão do corpo, contudo a pesquisa destaca que o consumo exagerado potencializou a situação de estresse nos roedores.

Ingestão de sal por seres humanos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta um padrão considerado adequado para que o indivíduo consuma sal de maneira responsável. De acordo com a recomendação internacional, 5g de sal por dia, o equivalente a cinco colheres rasas de café, é a quantidade ideal do tempero para o cotidiano.

No entanto, o brasileiro tem superado essa média, chegando a consumir quase o dobro do que é considerado saudável pela OMS.

Para compreender a questão do estresse e o consumo em excesso de sal, O POVO entrevistou a nutricionista Glória Araújo sobre a ingestão considerada adequada no dia a dia. Para Glória, é importante um estudo mais profundo e extenso sobre o aumento dos níveis de estresse em humanos para que se possa estabelecer uma conexão mais precisa sobre o assunto.



Cuidados e prevenção



A profissional reforça, porém, que a utilização de sal em excesso está relacionada com outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares. Glória destaca alguns cuidados com o sal que se deve ter em uma dieta balanceada.

Ela ressalta a necessidade de evitar alimentos ultraprocessados, ricos em sal, como macarrão instantâneo, temperos e sopas enlatadas, além de carnes processadas, como bacon e salsicha.

Além do cuidado com os produtos disponíveis nos mercados, a nutricionista comenta que as porções adicionadas manualmente pelas pessoas também devem ser dosadas.

"Para não acabar consumindo uma quantidade excessiva de sal no fim do dia, devemos tentar equilibrar a quantidade de sal adicionada intencionalmente em nossas refeições com a quantidade que sabemos que alguns alimentos que consumimos já tem. A resposta de tudo é o equilíbrio”, pontuou Glória.



5 dicas para reduzir o nível de sal no organismo

1. Diminuir a adição de sal durante a preparação das refeições do dia a dia.

2. Substituir temperos prontos de comida por temperos naturais, como orégano, alho, cebola, pimenta do reino, alecrim e outros.

3. Reeducar o paladar introduzindo porções menores de sal nas refeições.

4. Beber bastante água (40 ml x kg de peso da pessoa) também auxilia na eliminação do mineral pela urina.

5. Praticar atividade física. A alimentação, aliada a atividade física e um ótimo consumo de água por dia é a melhor forma de tentar controlar os efeitos negativos do sal no organismo.

Glória complementa destacando ser importante frisar que o sal não é um vilão do corpo humano, mas que em grandes quantidades pode ser nocivo ao organismo. Não é preciso retirar totalmente o mineral da dieta, mas sim reduzir a quantidade ingerida durante o dia, explica.



