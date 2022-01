Dia Mundial do Queijo: confira opções para celebrar a data

Seja puro, na pizza, no macarrão, no pastel ou onde você quiser, o queijo é um alimento versátil que pode ser usado em diferentes pratos

O Dia Mundial do Queijo é celebrado nesta quinta-feira, 20 de janeiro. Seja sozinho ou como um ingrediente de algum prato, o alimento possui uma variedade de tipos e é usado em diversas receitas. Para celebrar a data, o Vida&Arte preparou uma seleção com promoções para aproveitar diferentes queijos:

Hard Rock Café Fortaleza

O restaurante oferece hoje 50% na compra da segunda unidade do Twisted Mac, Chicken & Cheese. tradicional macarrão com 4 queijos americano com adição de frango grelhado fatiado. O prato custa R$45,90, ou seja, a segunda unidade sairá por R$22,95.

Onde: shopping Riomar Fortaleza

Clube da Pizza

Para quem quer aproveitar o queijo na pizza, o Clube da Pizza oferece sabores que destacam o ingrediente, como Mussarela, 4 Queijos e Fugazzeta. Para quem gosta de queijo na borda tem a opção de requeijão, cheedar, cream cheese e catupiry original.

Onde: rua Doralice Costa, 184 - Eng. Luciano Cavalcante

rua Luís de Miranda, 753, Benfica.

Delivery por aplicativo

Pastel na Hora

No Pastel na Hora, o pastel de queijo coalho no tamanho médio está custando R$10,99. Fora isso, é possível ganhar 10% de desconto através do aplicativo do restaurante colocando o cupom "desconto10".

Onde: rua Silva Paulet, 1801 - Aldeota

av. Bezerra de Menezes, 1049 - São Geraldo

Delivery via aplicativo

B.E.N. Produtos Veganos

Para quem quer aproveitar a data com uma opção vegana também tem! A B.E.N. Produtos Veganos tem queijos que são feitos principalmente com insumos regionais. Entre as opções têm o queijo cipollina, del plata, tradição, tomatini e merlot. Através do Instagram (@b.e.n.queijosveganos), é possível conferir a lista completa de ingredientes de cada queijo.

Delivery: (85) 99600-0288

Baskets (Empório Online)

Até o dia 22 de janeiro, a Baskets realiza uma ação promocional com queijos selecionados, com 15% de desconto no queijo dos produtores Pardinho, Capril Rancho Alegre, Pé do Morro, Queijaria Rima e Queijaria Vegana.

Onde: baskets.com.br

