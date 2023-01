Japão oferece dinheiro para aumentar a natalidade no país

A decisão busca ampliar o valor do auxílio já recebido diante da diminuição de nascimentos no Japão; veja a quantia

O governo japonês decidiu ajustar os 420 mil ienes, cerca de 17 mil reais, recebidos como subsídio aos casais que decidirem ter filhos. A ideia busca evitar a diminuição populacional no Japão, adicionando ao redor de 80 mil ienes (3.345 mil reais) à quantia original.

O plano foi apresentado ao primeiro-ministro Fumio Kishida em dezembro pelo ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Katsunobu Kato, segundo o jornal Mainichi Shimbun, com a quantia proposta de 500 mil ienes (20.916 mil reais).

A taxa de fertilidade japonesa foi de 1,34 nascimentos por mulher em 2020, de acordo com dados do Banco Mundial. Em comparação, no mesmo indicador, o Brasil possui 1,71 nascidos por cada mulher.

O “Subsídio de Quantia Única ao Parto e Assistência à Infância” paga uma quantia monetária em todo o país após o nascimento do bebê, mas os custos para o parto são cobertos pela própria pessoa.

O custo para o parto natural no Japão aumenta a cada ano. “A média nacional [em 2021], incluindo clínicas privadas, é de cerca de 473.000 ienes, [ao redor de 19 mil reais], o que supera o pagamento único [do subsídio]”, destaca o Mainichi Shimbun.

Aumento do auxílio no Japão: Por que os japoneses não querem ter filhos?

As estimativas do Instituto Nacional da População e Segurança Social projetam a retração da população japonesa ao redor de 88 milhões em 2065.

Entre os motivos indicados pelo portal Asia Times, estão as melhorias econômicas para o sexo feminino no Japão. Um dos indicativos é a porcentagem de participação das mulheres no ensino superior de 51% em 2020.

A persistência de papéis de gênero tradicionais, colocando o peso das tarefas domésticas nas mulheres, também é outra causa atribuída pelo Asia Times.

