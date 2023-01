Neto de 4 anos levanta escada e livra avó de queda na China; vídeo

O auxílio do neto de 4 anos na província oriental de Zhejiang, na China, evitou que uma avó caísse da laje após tentativa de recuperar a peteca perdida do garoto. A situação foi gravada por câmeras de segurança do local no dia 20 de dezembro.

O neto e a sua avó brincavam de badminton, esporte semelhante ao tênis, quando a peteca utilizada na partida caiu na laje. Ao tentar encontrar o objeto, a mulher subiu na escada, que desabou no chão.

A reação do menino foi correr para ajudar, sendo guiado pela avó na gravação. “Eu não consigo levantar”, fala no início da tentativa, mas continua a segurar a escada até que a mulher consegue descer.



A destreza do garoto surpreendeu o público na rede social Douyin, versão do TikTok para a China. “A vontade do garoto de proteger sua avó aumentou sua força”, foi um dos comentários compartilhados.

O vídeo, ao lado da história e as reações dos internautas chineses, foi reproduzido pelo jornal South China Morning Post.

