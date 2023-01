Após ter sido abandonado, cão de 23 anos é o 'mais velho do mundo'

Spike tem 23 anos e 43 dias de idade, completados em 7 de dezembro do ano passado

O novo detentor do recorde de cachorro mais velho do mundo foi anunciado nesta quinta-feira, 19, pelo Guinness Book. Spike, um chihuahua de 23 anos, vive nos Estados Unidos e precisou ser adotado por uma nova família depois que seus antigos tutores o abandonaram no estacionamento de uma mercearia em Ohio, quando tinha 10 anos de idade.

Spike tem 23 anos e 43 dias de idade, completados em 7 de dezembro do ano passado. Ele possui 22,86 cm de altura e pesa aproximadamente de 5,85 quilos.

Rita Kimball disse em entrevista ao livro dos recordes que a vinda de Spike para a família ocorreu de forma inesperada e, do mesmo modo, ela não acreditava que 13 anos depois ele fosse se tornar o cão mais velho do mundo.

O anuncio oficial foi feito por meio do perfil oficial do Guinness no Instagram e, até a publicação da matéria, tinha mais de 194 mil curtidas e mil comentários. Um seguidor da página na plataforma disse que o fato se torna ainda "melhor depois que ele foi resgatado".



