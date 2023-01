Fases da lua em fevereiro de 2023: confira calendário

O mês de fevereiro reserva quatro transições da Lua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no dia 5 e a última no dia 27.

Além disso, no segundo mês de 2023, o cometa C/2022 E3 poderá ser visto do Sul do Brasil no 5º dia de fevereiro. Já no 22º dia, poderá ser vista a aproximação da Lua, Júpiter e Vênus.

Lua: Calendário das fases lunares de fevereiro de 2023

Lua Cheia: 05/02 a 12/02

Lua Minguante: 13/02 a 19/02

Lua Nova: 20/02 a 26/02

Lua Crescente: 27/02

Cometa C/2022 E3: como ver?

A passagem do cometa C/2022 E3 é o evento astronômico mais interessante de fevereiro para quem possui instrumentação de observação estelar, como lunetas.

Para quem não tem, a aproximação física da Lua, Júpiter e Vênus pode ser observada a olho nu durante o pôr do sol no momento em que o céu começa a escurecer.

