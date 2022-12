Brasileiro entra no Guinness por ter os olhos mais esbugalhados do mundo

O brasileiro Sidney Carvalho Mesquita, famoso nas redes sociais como “Tio Chico Brasil'', viralizou nacionalmente ao bater um recorde bastante inusitado. Com 52 anos, ele entrou para o “Guinness World Records” com o título de olhos mais esbugalhados do mundo.

Sidney ultrapassou a norte-americana Kim Goodman, ex-detentora do recorde, ao conseguir “saltar” seus olhos 18,22 milímetros para fora da órbita ocular. Agora, o “Tio Chico” é detentor do recorde mundial e também na subcategoria masculino.

O recordista disse em entrevista ao O POVO que apesar de ter feito a inscrição em março de 2018, a conquista só foi divulgada em outubro deste ano. “Quando recebi a notícia, meu coração explodiu de tanta alegria, realmente um sonho realizado”, contou.



A habilidade de esbugalhar os olhos vem desde criança

Sidney conta que descobriu que podia projetar seus olhos para além da órbita ocular ainda quando criança, aos nove anos, no momento em que fazia caretas de frente para um espelho.

"Notei que meus olhos se movimentavam para frente. Eles são assim desde que nasci, realmente um dom raro”, disse.

O recordista conta que decidiu se candidatar ao Guinness quando viu que já havia chegado no “limite da proptose”, termo técnico que se dá ao esbugalhar os olhos.

Sobre a recepção do público a essa habilidade, Sidney conta que as reações são diversas, desde espanto, aflição, medo, e até gargalhadas. “As crianças amam”, diz ele.

Mas foi em 2017 que Sidney decidiu se interessar mais sobre essa habilidade, tanto que ele acabou criando o Cosplay de Tio Chico, de “A Família Addams”. Por causa da série “Wandinha”, da Netflix, ele conta que a série te ajudou a ser chamado para eventos.

Tio Chico é natural de Santos, em São Paulo. Ele é músico, DJ, criador de Conteúdo Digital, artista e vendedor especializado em periféricos de informática para gamers.

