Fases da lua em 2023: confira calendário completo do ano

O ano de 2023 reserva 49 transições lunares ao longo dos 12 meses. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no dia 6 de janeiro e a última no dia 26 de dezembro.

Com eclipse solar, CONFIRA as previsões astronômicas para 2023

Lua: Calendário completo das fases lunares do ano de 2023

Abaixo confira calendário completo com todas as fases da lua de janeiro a dezembro de 2023.

Janeiro

Lua Cheia: 06/01 a 13/01

Lua Minguante: 14/01 a 20/01

Lua Nova: 21/01 a 27/01

Lua Crescente: 28/01

Fevereiro

Lua Cheia: 05/02 a 12/02

Lua Minguante: 13/02 a 19/02

Lua Nova: 20/02 a 26/02

Lua Crescente: 27/02

Março

Lua Cheia: 07/03 a 13/03

Lua Minguante: 14/03 a 20/03

Lua Nova: 21/03 a 27/03

Lua Crescente: 28/03

Abril

Lua Cheia: 06/04 a 12/04

Lua Minguante: 13/04 a 19/04

Lua Nova: 20/04 a 26/04

Lua Crescente: 27/04

Maio

Lua Cheia: 05/05 a 11/05

Lua Minguante: 12/05 a 18/05

Lua Nova: 19/05 a 26/05

Lua Crescente: 27/05

Junho

Lua Cheia: 04/06 a 09/06

Lua Minguante: 10/06 a 17/06

Lua Nova: 18/06 a 25/06

Lua Crescente: 26/06

Julho

Lua Cheia: 03/07 a 08/07

Lua Minguante: 09/07 a 16/07

Lua Nova: 17/07 a 24/07

Lua Crescente: 25/07

Agosto

Lua Cheia: 01/08 a 07/08

Lua Minguante: 08/08 a 15/08

Lua Nova: 16/08 a 23/08

Lua Crescente: 24/08 a 29/08

Lua Cheia: 30/08

Setembro

Lua Minguante: 06/09 a 13/09

Lua Nova: 14/09 a 21/09

Lua Crescente: 22/09 a 28/09

Lua Cheia: 29/09

Outubro

Lua Minguante: 06/10 a 13/10

Lua Nova: 14/10 a 21/10

Lua Crescente: 22/10 a 27/10

Lua Cheia: 28/10

Novembro

Lua Minguante: 05/11 a 12/11

Lua Nova: 13/11 a 19/11

Lua Crescente: 20/11 a 26/11

Lua Cheia: 27/11

Dezembro

Lua Minguante: 05/12 a 11/12

Lua Nova: 12/12 a 18/12

Lua Crescente: 19/12 a 25/12

Lua Cheia: 26/12

