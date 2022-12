Com eclipse solar, confira as previsões astronômicas para 2023

A chegada de 2023 reserva em seu calendário a presença de fenômenos astronômicos. As ocorrências podem exigir ferramentas específicas para visualização, como binóculos ou lunetas, além de proteções oculares, no caso de eclipses.

O professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará e editor do canal AstronomicaMENTE, Romário Fernandes, listou uma série de ocorrências astronômicas para os meses de 2023, que serão visíveis pelo estado do Ceará.

Principais eventos astronômicos de 2023

Eventos reservam eclipse solar em outubro e duas superluas no mês de agosto; veja os fenômenos indicados pelo astrônomo

Janeiro

O primeiro mês do ano incluirá, no dia 22 de janeiro (22/01), uma “bela dança cósmica envolvendo a Lua, Vênus e Saturno”. Após o pôr do sol, os planetas ficarão próximos e “uma lua recém-saída da fase nova completará a paisagem”, mas apenas ao público com visibilidade desimpedida ao oeste.

Em 23 de janeiro (23/01), Vênus e Saturno se afastarão um pouco, embora a proximidade seja mantida. A Lua será outra companhia visível, acima dos planetas, “no mesmo horário e na mesma edição do dia anterior”.

Fevereiro

Na sequência, em 22 de fevereiro (22/02), o público observa o processo para uma grande aproximação entre Júpiter e Vênus, consolidada apenas em março, enquanto a Lua “se põe a meio caminho dos dois, fazendo um belo espetáculo no poente, no início da noite”.

Março

O final da primeira noite de março (01/03), encerrando no segundo dia do mês (02/03), reserva duas oportunidades em horários e posições diferentes.

“Júpiter e Vênus, os dois objetos mais brilhantes do céu noturno depois da Lua, surgem colados no início da noite. No poente, Mercúrio e Saturno fazem o mesmo no final da madrugada, na direção leste, pouco antes de o Sol surgir”, destaca Fernandes.

Maio

“Quase alinhados” a uma curta distância entre si, pouco antes do nascer do Sol, a Lua, Júpiter e Mercúrio se apresentam no final da madrugada de 17 de maio (17/05), na direção leste.

Junho

Os corpos celestes Lua, Marte e Vênus se encontrarão no poente no início da noite, entre os dias 21 e 22 de junho (21/06 e 22/06), “mudando ligeiramente a configuração de um dia para o outro”.

Agosto

O mês chega com a presença de duas superluas, uma no dia primeiro (01/08), outra em 30 de agosto (30/08).

A lua cheia acontece quando o satélite natural fica especialmente próximo da Terra. Na sua segunda aparição em agosto (30/08), ela recebe o nome de Lua Azul, devido à raridade da ocorrência de duas luas cheias durante o mesmo mês.

Setembro

A Lua e Marte quase se tocarão no poente durante o final da tarde, no dia 16 de setembro (16/09), embora a sua proximidade do horizonte torne a visualização desimpedida do encontro apenas possível para o oeste.

Outubro

O evento mais importante do ano, visível no Ceará, acontece no dia 14 de outubro (14/10), quando um eclipse solar anular poderá ser visto em uma pequena faixa de municípios localizados no centro-sul do estado.

O raro fenômeno acontece na passagem da Lua entre a Terra e o Sol, “sem cobrir completamente o disco solar”. O resultado é “um círculo negro cercado por um ‘anel de fogo’”, de acordo com os apontamentos de Romário Fernandes.

No restante do Ceará, um eclipse solar parcial ficará visível, “com o Sol quase completamente encoberto pela Lua”. Fernandes ainda complementa a necessidade de “algum tipo de proteção nos olhos”, de forma a reduzir o excesso da luz solar e permitir “a observação do trânsito da Lua”.

