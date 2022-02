Fotógrafo reencontra "bebê brava" dois anos depois de a foto viralizar

E quando tirou a foto da recém-nascida, Rodrigo não percebeu a expressão dela, fato que só foi notado depois que saiu do centro cirúrgico

Você provavelmente já deve ter visto a imagem de uma criança recém-nascida que está com cara de brava. A foto tirada pelo fotógrafo Rodrigo Kunstmann viralizou nas redes sociais e é frequentemente utilizada como sátira humorística, os famosos memes da internet. Acontece que a pequena Isabela Pereira cresceu e, com dois anos de idade, reencontrou o autor do registro que fez ela ficar "famosa" e ganhar vários fãs.

A imagem do reencontro foi compartilhada por Rodrigo em suas redes sociais e ambos estavam tentando reeditar a pose da foto. "Dois anos depois do sucesso que foi esse meme nas redes sociais, tive a felicidade de estar mais uma vez com essa família e não resisti em fazer uma foto ao lado da Isa Bravinha", escreveu o fotógrafo na publicação.

E quem pensa que a pose de Isa aconteceu de forma isolada, está enganado. Conforme relatou a mãe, Daiane de Jesus, em entrevista ao portal G1 do Rio de Janeiro, a imagem da então recém-nascida representa a forte personalidade que a filha tem ainda pequena. "Minha filha nasceu bravinha. Ela sempre dá uma enrugada na testinha na hora de trocar a fralda e de mama. Era pra ela nascer no dia 20, mas ela escolheu o seu dia já mostrando sua persnalidade", brincou Daiane em entrevista à reportagem.

E quando tirou a foto da bebê, Rodrigo não percebeu a expressão dela, fato que só foi notado depois que saiu do centro cirúrgico. "Mostrei para os familiares e eles começaram a rir. Alguns já comentaram que seria um meme", relembrou profissional.

Isabela nasceu de uma cesariana no dia 13 de fevereiro de 2020, quinta-feira, do ano de 2020, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Desde que foi publicada nas redes sociais, a imagem não deixou de ser utilizada, sendo comumente associada a situações onde a criança não gosta do local onde nasceu.

