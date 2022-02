Menina do RJ faz ensaio de "aranha-baby" e fotos viralizam na internet

“A criança preta pode ser tudo o que ela quiser. Pode ser uma princesa de cabelo crespo, ou uma heroína empoderada”, diz Roberta Santana, de 27 anos, mãe da pequena Liz Santana Araújo, de 3 anos. A menina fez um ensaio com o tema “aranha-baby” e as fotos, que foram tiradas em uma praça do município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, pelo fotógrafo Ruan Carlos, viralizaram na internet.

Em entrevista ao O POVO, Roberta, que é mãe solo, disse que a ideia surgiu quando ela viu fotos de outro ensaio de uma menininha vestida de “garota-aranha”, e mostrou para Ruan, de 29 anos, que trabalha com fotografia desde 2018.

Ele disse que há muito tempo os seus seguidores também pediam um ensaio dessa mesma forma. "Eu amei e fui em busca da modelo perfeita”, contou. Foi aí que ele comprou a roupa e chamou a pequena Liz para fazer o álbum.

A ideia inicial era fazer igual ao ensaio da criança que tinha o sonho de se fantasiar de garota-aranha no dia do seu aniversário, nos Estados Unidos. Mas, claro que o rostinho da pequena não podia ficar encoberto pela máscara.

“A Liz não quis colocar máscara no rosto de jeito nenhum. Porque até então era para ficar igual ao que a gente viu. Porém, ficou muito melhor do que imaginávamos”, relatou a mãe.

Sobre a repercussão, a mãe da Liz ficou impressionada. Somando os números do Twitter e Instagram, as fotos da pequena “aranha-baby” têm mais de 243 mil curtidas.

Mas não é a primeira vez que isso acontece. Em novembro do ano passado, Liz fez um ensaio da Princesa Tiana, a primeira princesa negra de animação da Disney.

Antes do primeiro ensaio, a conta da menina tinha cerca de 400 seguidores no Instagram. Entre novembro e dezembro os números cresceram, e as fotos do ensaio de princesa chegaram a alcançar quase 300 mil contas na rede social.

Hoje, Liz possui mais de 10 mil seguidores na plataforma. “O Ruan é muito talentoso. Espero que tenha outros ensaios e viralizem também. Que a Liz seja conhecida pela luz que ela é”, contou a mãe toda orgulhosa.

Para o fotógrafo, o sucesso das fotos da pequena foi por causa da pureza, a alegria e a leveza que elas passam. “Você abrir a rede social, neste mundo tão caótico que estamos vivendo e dar de cara com tanta luz e simplicidade faz com que as pessoas querem espalhar”, disse.

Ele acredita que as fotos conseguem empoderar as pessoas - onde as pessoas podem se olhar de uma forma diferente, sob uma outra perspectiva, que no dia a dia, não conseguem enxergar. Para ele, fotografia, é uma forma de investir na sua autoestima e autoaceitação.

Mas não é a primeira vez que Ruan faz convites inusitados para ensaios fotográficos. Em junho do ano passado, o profissional convidou uma menina de um ano para fazer as fotos inspirada nas músicas “Gueto” da cantora Iza. Elas fizeram tanto sucesso que a própria cantora comentou.

Roberta fala que o objetivo de sua filha, Liz, protagonizar estes ensaios, é mostrar que as crianças podem ser o que elas sonham.



“A intenção deste ensaio da garota-aranha, de outro ensaio que ela fez da princesa Tiana de vestido e tênis é para mostrar que a gente pode ser o que quiser. A criança preta pode ser uma princesa de cabelo crespo, uma heroína empoderada”, diz a mãe da menina.

