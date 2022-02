Novo fardamento da PMCE começa a ser usado no dia 25 de fevereiro

Uniformes devem ter conforto térmico e proteção solar para agentes de segurança do Estado. Anúncio do Governo do Ceará foi feito nesta terça-feira, 15

O novo fardamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi anunciado nesta terça-feira, 15, por meio do Governo do Ceará. O uniforme será usado pelos profissionais da segurança a partir do dia 25 de fevereiro.



Novo fardamento da Polícia Militar do Ceará (Foto: divulgação/SSPDS )



O anúncio foi oor meio de live transmitida no Youtube, com o governador Camilo Santana, o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron e o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Márcio Oliveira.

Sandro Caron destacou que o material é feito com "o que há de melhor" e que a mudança proporcionará conforto térmico e proteção solar ao agentes, o que permitirá uma alta performance na segurança pública. A partir do dia 25 todos os policiais militares do Estado estarão com os novos uniformes.

O comandante da PMCE, Márcio Oliveira, afirmou que o fardamento é adaptado para a rotina do dia a dia dos agentes de segurança. "A identidade desse uniforme será a cara da Polícia Militar", ressalta. Cada soldado receberá duas peças e o número de uniformes também abrange os militares que vão ingressar na corporação.

Camilo Santana destacou a Lei de Promoções e relatou que, em época de campanha, esposas de policiais destacaram que os maridos tinham mais de 10 anos de Polícia e nunca haviam sido promovidos. E, atualmente, havia acompanhado diversas promoções de PMs.

