Dia do Nordestino: conheça 8 curiosidades sobre a região

Em 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino em celebração ao orgulho de um povo alegre, receptivo, guardião das belezas naturais da região e que carrega um histórico de força e resistência. Mas, afinal, como essa comemoração surgiu?

Inicialmente, a data foi sugerida pela Câmara Municipal de São Paulo, em 2009, e proposta pelo então vereador e agora deputado federal Francisco Chagas (PT) em homenagem ao cantor e compositor cearense, Patativa do Assaré. Contudo, logo se popularizou e, atualmente, abrange toda a diversidade cultural e o orgulho do Nordeste brasileiro. Conheça 8 curiosidades sobre a região.

Região com mais estados

Totalizando nove estados, a região nordestina é a que possui mais estados do país, sendo eles: Alagoas; Ceará; Paraíba; Bahia; Piauí; Pernambuco; Maranhão; Sergipe; Rio Grande do Norte.

A região também se destaca por sua classificação em sub-regiões (meio-norte, sertão, agreste e zona da mata), dada de acordo com a presença das mais diversas características físicas.

Bahia é o maior estado da região Nordeste

Com um formato que lembra o próprio mapa do Brasil, o estado com maior extensão territorial é a Bahia. Com toda a sua dimensão, Bahia faz divisa com oito estados brasileiros - Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Piauí e Tocantins. Sendo influenciada por cada um deles, resultando em uma cultura riquíssima.

Nordeste já foi sede da capital do Brasil

Entre os anos de 1549 e 1763, Salvador foi a primeira capital federal do Brasil. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro assumiu o posto e, atualmente, ele é ocupado por Brasília, sede do governo do Distrito Federal.

A simbólica cajuína é um patrimônio cultural do Piauí

De preparo artesanal, a cajuína é uma bebida sem álcool oriunda do caju. Para além do seu valor simbólico e cultural para o Nordeste, especificamente o Piauí, ela foi responsável por um resgate histórico da região. Atraindo a atenção de empreendedores e associados da Cajuespi, que solicitaram ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o título de patrimônio cultural piauiense, concedido em 2015.

O Ceará possui o maior parque aquático da América Latina

O famoso parque aquático Beach Park, localizado na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, é o maior da América Latina. Contando com 20 mil metros quadrados de extensão, distribuídos em belas praias, restaurantes, lounges e resorts.

João Pessoa é a cidade em que o sol nasce primeiro

O ponto mais oriental da América é chamado de Ponta do Seixas, localizado em João Pessoa, na Paraíba. Como o nascer do sol é no Leste, a capital paraibana é a primeira cidade no continente sul-americano a receber luz do sol.

Rio Grande do Norte tem as rochas mais antigas do Brasil

O município de Serra Caiada abriga as rochas mais antigas de todo o país, mostrando que, para além de suas praias paradisíacas, a região nordestina também possui um grande potencial para o geoturismo.

Recife tem o maior parque tecnológico do Brasil

Atualmente, concentra-se em Recife o parque tecnológico Porto Digital, considerado o maior do Brasil. Reunindo empresas do porte da IBM, Microsoft, HP, Samsung e Fiat-Chrysler, além de mais de 240 startups do setor tecnológico, o Porto Digital é consagrado um dos principais ambientes de inovação do país.



Bruna Lira/Especial para O POVO

