Prêmio Nobel: com premiação de R$ 6,1 milhões, confira curiosidades

O Prêmio Nobel completa 120 anos nesta edição e já foram revelados os vencedores das categorias de Medicina e Física; confira como surgiu, a premiação dos vencedores, as categorias e outras curiosidades

A edição de 2021 do Prêmio Nobel comemora 120 anos de existência e, ao longo desses anos, grandes nomes como Marie Curie e Albert Einstein fizeram parte da premiação. Todos os anos, o Nobel reconhece profissionais que desenvolveram trabalhos em categorias como Física, Química, Medicina ou Fisiologia, Literatura e Paz.

Na edição deste ano, os vencedores da categoria de Física foram revelados hoje, terça, 05 de outubro (05/10). Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi foram reconhecidos pelas contribuições inovadoras para a compreensão de sistemas físicos complexos.

Já os vencedores da categoria de Medicina, foram revelados ontem, segunda, 04 de outubro (04/10). A dupla David Julius e Ardem Patapoutian levaram o prêmio por conseguirem descrever a mecânica de como os seres humanos percebem o calor, o frio e a pressão através dos impulsos nervosos.

Confira curiosidades do Prêmio Nobel:

Prêmio Nobel: quem foi Alfred Nobel?

Alfred Nobel (1833-1896), criador do Prêmio Nobel, foi um químico e industrial que dedicou toda sua vida à técnica dos explosivos, sendo o inventor da dinamite. Em novembro de 1895, Nobel assinou seu último testamento oficializando a doação da maior parte de sua fortuna aos prêmios nas categorias de Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz. Na épica, a categoria de Economia ainda não existia.

Prêmio Nobel: quanto recebe um vencedor?

O valor de receber o Prêmio Nobel pode ser considerado histórico e incalculável na carreira de quem o recebe, porém, em números reais a premiação paga o valor de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$ 6,1 milhões na atual cotação, além de uma medalha de ouro de 18 quilates e um diploma.

Prêmio Nobel: como é feita a escolha do vencedor?

Os indicados ao prêmio não são revelados, sendo a escolha dos vencedores feita por meio de reunião restrita. Os “laureados” com Prêmio Nobel são chamados assim em referência às coroas de louros. Na Grécia Antiga, as coroas de louros eram concedidas como um sinal de honra – tanto em competições atléticas quanto em encontros poéticos.

Prêmio Nobel: quais as categorias?

Oficialmente, a Fundação Nobel premia cinco categorias:

Química

Física

Fisiologia ou Medicina

Literatura

e Paz.

Apesar de ser popularmente conhecido como um Nobel, o prêmio de Economia não faz parte das categorias determinadas pela Fundação, sendo uma honraria realizada pelo Banco da Suécia para os destaques das ciências econômicas. Assim como a Medalha Fields e o prêmio Abel que são conhecidos como “Nobel da Matemática”, mas são entregues pela União Internacional da Matemática e pelo Rei da Noruega, respectivamente, não existindo um Nobel da Matemática.

Prêmio Nobel: a pessoa mais jovem e a mais velha a receber

Aos 17 anos, a ativista Malala Yousafzai recebeu o Nobel da Paz em 2014 e se tornou a pessoa mais jovem a receber a premiação. Malala foi atingida por um tiro na cabeça disparado por membros do Talibã e ganhou o Nobel pela sua luta contra a repressão de crianças e jovens e pelo direito das crianças à educação. Aos 96 anos, John B. Goodenough foi premiado com o Nobel de Química em 2019 por desenvolver as baterias de íon de lítio.





