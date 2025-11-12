Emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis atingirão recorde em 2025, segundo estudo

As emissões globais de CO2 geradas por combustíveis fósseis atingirão um recorde em 2025 devido ao maior uso de carvão, petróleo e gás, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (13, data local) que alerta que limitar o aumento das temperaturas a 1,5°C pode ser "impossível".

As emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis serão 1,1% maiores em 2025 do que no ano anterior, alcançando 38,1 bilhões de toneladas, de acordo com o relatório anual Global Carbon Budget.