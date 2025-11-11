Como a crise climática já afeta o cotidiano no Brasil

Eventos extremos são consequências da crise climática no cotidiano / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Os efeitos do aquecimento global fazem parte do cotidiano, mesmo que muitos não percebam. Suas consequências, no entanto, são desiguais. No dia em que completou cinco anos, em 12 de março de 2025, a menina viu sua casa alagar no Jardim Pantanal, em São Paulo (SP). Ela foi abrigada na casa de uma vizinha – longe do cachorrinho que acabara de ganhar de presente.

"O aniversário foi uma tragédia", contou a prima, Thaynah Gutierrez. "Toda vez que ela escuta barulho de chuva, ela chora desesperadamente com síndrome de pânico." Secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista, Gutierrez contou essa história para ilustrar como os eventos extremos, intensificados pelas mudanças climáticas, interferem diretamente na vida das pessoas. Esses impactos, porém, são desiguais: atingem com mais força as periferias e vitimam, sobretudo, os mais pobres e negros. Dias antes do aniversário da menina, o Jardim Pantanal havia passado dias alagado. "É uma região muito baixa, pantanosa, que não tinha condições de abrigar tantas moradias. As comunidades, as famílias sempre construíram as casas com um degrau acima para conseguir conter a água. Só que hoje temos um volume de chuva que essas estratégias de adaptação já não conseguem mais resolver", avaliou Gutierrez.

A Conferência da ONU sobre o Clima em Belém, a COP30, pretende buscar soluções para o aquecimento global e para as mudanças climáticas, que estão bem mais próximas do cotidiano do que muitos pensam. São impactos que já estão sendo vivenciados no dia a dia e que devem se agravar, alertaram especialistas ouvidos pela DW.

Os eventos extremos, como chuvas intensas, secas e ondas de calor, fazem parte do sistema natural, explicou Regina Rodrigues, professora de Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especialista em mudanças climáticas. Mas o aquecimento global tem tornado esses fenômenos mais frequentes e intensos. Além dos desastres, há outros impactos menos visíveis, como a inflação provocada pela queda na produtividade de alimentos como cacau e café, o racionamento de água em cidades, os riscos na geração de energia e os efeitos sobre a saúde humana. "Não é uma coisa do futuro. E aí, quando vem o desastre, ele escancara o que estava acontecendo, fica muito óbvio. Porque ele leva todas essas circunstâncias ao limite", avaliou Rodrigues.

