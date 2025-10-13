Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Dez anos após o histórico Acordo de Paris, a diplomacia climática vive um momento de reavaliação e questionamentos enquanto o planeta se aproxima do limite de aquecimento seguro e permanece dividido em termos geopolíticos e econômicos. O desafio para a COP30 em Belém, que acontecerá de 10 a 21 de novembro, é colocar as promessas do passado em prática.

Em 2015, 196 países se comprometeram em Paris a manter o aquecimento global "bem abaixo" dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais e a seguir trabalhando para limitá-lo a 1,5ºC. Mas este décimo aniversário é marcado por dificuldades. Uma delas é a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classifica a mudança climática como uma "fraude", de retirar seu país pela segunda vez do tratado. Juntamente com outros países, os Estados Unidos — segundo maior poluidor do planeta — estimam produzir cada vez mais petróleo, gás natural e carvão, ignorando a promessa feita na COP28 de Dubai em 2023: iniciar uma transição para abandonar este tipo de energia, responsável pela maior parte da mudança climática. Para aplicar o Acordo de Paris, os países também deveriam atualizar até setembro suas rotas climáticas para 2035. Mas, enquanto a União Europeia ainda não concluiu seu trabalho, a China, o maior emissor mundial, se contentou com objetivos minimalistas.

- "Sobrevivência" - As Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP), no entanto, continuam sendo "absolutamente necessárias" para responsabilizar os países por sua falta de ambição, opina Patricia Espinosa, ex-diretora da ONU Clima. "Não acredito que haja outra forma de lidar com uma ameaça tão grande para a humanidade", declarou à AFP. E, apesar de suas imperfeições, as COP "proporcionaram um programa muito claro sobre o que devemos fazer", afirmou.

Os limites de temperatura estabelecidos pelo acordo não são abstratos para as nações ameaçadas pelo aumento do nível do mar. É uma questão de "sobrevivência", disse à AFP o ministro do Clima do arquipélago pacífico de Tuvalu, Maina Talia. "Dez anos após o Acordo de Paris, continuamos tentando fazer nossa voz ser ouvida", adiciona. Segundo a ONU, o tratado histórico permitiu uma mudança de rumo notável para o mundo. Antes do pacto, o planeta caminhava para um aquecimento catastrófico de 5°C até o final do século, frente aos 3°C atuais.

O mundo viveu seu primeiro ano acima de 1,5°C em 2024, com gigantescos incêndios, inundações e ondas de calor mortais. No acordo de 2015, este limite de temperatura é entendido como uma média de 10 ou 20 anos. E a maioria dos cientistas estima que será ultrapassado em alguns poucos anos, a menos que ocorra uma mudança de rumo radical. "Devemos admitir que fracassamos em proteger as pessoas e as nações dos efeitos incontroláveis da mudança climática provocada pelo ser humano. Mas não somos obrigados a continuar fracassando", declarou à ONU o diretor do Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, Johan Rockström, no mês passado em Nova York.