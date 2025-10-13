Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Autor Kelly MACNAMARA
Autor
Kelly MACNAMARA Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dez anos após o histórico Acordo de Paris, a diplomacia climática vive um momento de reavaliação e questionamentos enquanto o planeta se aproxima do limite de aquecimento seguro e permanece dividido em termos geopolíticos e econômicos.

O desafio para a COP30 em Belém, que acontecerá de 10 a 21 de novembro, é colocar as promessas do passado em prática.

Em 2015, 196 países se comprometeram em Paris a manter o aquecimento global "bem abaixo" dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais e a seguir trabalhando para limitá-lo a 1,5ºC.

Mas este décimo aniversário é marcado por dificuldades. Uma delas é a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classifica a mudança climática como uma "fraude", de retirar seu país pela segunda vez do tratado.

Juntamente com outros países, os Estados Unidos — segundo maior poluidor do planeta — estimam produzir cada vez mais petróleo, gás natural e carvão, ignorando a promessa feita na COP28 de Dubai em 2023: iniciar uma transição para abandonar este tipo de energia, responsável pela maior parte da mudança climática.

Para aplicar o Acordo de Paris, os países também deveriam atualizar até setembro suas rotas climáticas para 2035. Mas, enquanto a União Europeia ainda não concluiu seu trabalho, a China, o maior emissor mundial, se contentou com objetivos minimalistas.

- "Sobrevivência" -

As Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP), no entanto, continuam sendo "absolutamente necessárias" para responsabilizar os países por sua falta de ambição, opina Patricia Espinosa, ex-diretora da ONU Clima.

"Não acredito que haja outra forma de lidar com uma ameaça tão grande para a humanidade", declarou à AFP. E, apesar de suas imperfeições, as COP "proporcionaram um programa muito claro sobre o que devemos fazer", afirmou. 

Os limites de temperatura estabelecidos pelo acordo não são abstratos para as nações ameaçadas pelo aumento do nível do mar.

É uma questão de "sobrevivência", disse à AFP o ministro do Clima do arquipélago pacífico de Tuvalu, Maina Talia. "Dez anos após o Acordo de Paris, continuamos tentando fazer nossa voz ser ouvida", adiciona. 

Segundo a ONU, o tratado histórico permitiu uma mudança de rumo notável para o mundo. Antes do pacto, o planeta caminhava para um aquecimento catastrófico de 5°C até o final do século, frente aos 3°C atuais. 

O mundo viveu seu primeiro ano acima de 1,5°C em 2024, com gigantescos incêndios, inundações e ondas de calor mortais. 

No acordo de 2015, este limite de temperatura é entendido como uma média de 10 ou 20 anos. E a maioria dos cientistas estima que será ultrapassado em alguns poucos anos, a menos que ocorra uma mudança de rumo radical.

"Devemos admitir que fracassamos em proteger as pessoas e as nações dos efeitos incontroláveis da mudança climática provocada pelo ser humano. Mas não somos obrigados a continuar fracassando", declarou à ONU o diretor do Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, Johan Rockström, no mês passado em Nova York.

O acordo consagrou princípios importantes como o financiamento para o clima ou a adaptação à mudança climática. Também desempenhou um papel fundamental em uma decisão em julho da Corte Internacional de Justiça (CIJ), que declarou "ilícito" o descumprimento das obrigações climáticas por parte dos Estados, o que abriria precedentes para que países afetados exigissem indenizações.

As soluções mais eficazes, entretanto, como o desenvolvimento da energia solar e eólica, não têm relação direta com o acordo.

Neste aspecto, a China começou a liderar a corrida pelas energias renováveis nos anos 2000, com base em inovações desenvolvidas na Europa e nos EUA nas décadas anteriores, lembra Kingsmill Bond, do centro de estudos Ember.

klm/np/jmi/hh/sag/mar/yr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar