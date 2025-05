Geneticamente modificada, cientistas produzem aranha com teia vermelha brilhante

Segundo o New Atlas, a seda de aranha é uma das fibras naturais mais fortes já conhecidas — mais resistente, por exemplo, do que o aço, em proporção peso-força. A possibilidade de manipulá-la geneticamente abre caminho para a criação de “superfibras” sob medida.

O objetivo dos cientistas é ir além da cor fluorescente e, no futuro, programar a seda para adquirir propriedades como maior elasticidade, resistência térmica ou aplicação em dispositivos médicos inteligentes.

Hiroyuki Sezutsu, líder do projeto no RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research, comentou ao Fast Company que o principal desafio foi contornar o comportamento solitário e canibal das aranhas — tornando a manipulação genética muito mais difícil do que em outros animais já domesticados em laboratório.

Aranha geneticamente modificada: renascimento de espécies extintas



Essa não é a primeira vez que a ciência tenta modificar — ou até recriar — animais por meio da engenharia genética.