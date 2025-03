Mamutes de volta? Empresa cria rato com genes de animais extintos

Cientistas da Colossal Biosciences realizaram um camundongo geneticamente modificado como parte do ambicioso projeto de recriação do mamute-lanoso

Os pesquisadores afirmam que esse experimento representa o primeiro passo para a possível “desextinção” do mamute-lanoso. Os genomas dos camundongos foram editados em vários pontos para alterar a pelagem, tornando-a mais longa, encaracolada e dourada , em comparação com os camundongos de laboratório convencionais.

Os mamutes-lanosos foram elefantes adaptados ao frio e desapareceram da Sibéria continental no final da última Era Glacial, há cerca de 10 mil anos. A última população conhecida sobreviveu até aproximadamente 4 mil anos na Ilha Wrangel, no Oceano Ártico.

Em vez disso, a equipe busca o que chama de “desextinção funcional” — ou seja, criar um elefante com características semelhantes às do mamute, capaz de sobreviver em um ambiente semelhante ao do animal extinto e, potencialmente, desempenhar o mesmo papel ecológico que ele teve no passado.