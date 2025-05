Pela primeira vez, pesquisadores registram o início da formação de um coração

A gastrulação é o processo em que as células começam a se especializar e se organizar nas primeiras estruturas do corpo, incluindo o coração. Em humanos, esse processo ocorre por volta da segunda semana de gestação.

O estudo, conduzido por cientistas da University College London (UCL) e do Instituto Francis Crick, teve como objetivo entender como as células se comportam durante a formação do coração — conhecimento que pode revolucionar o tratamento de doenças cardíacas em estágios iniciais da vida humana.

A equipe marcou as células do músculo cardíaco para que brilhassem em diferentes cores. As imagens foram capturadas a cada dois minutos, ao longo de 40 horas, revelando o movimento e a divisão celular. O resultado é um vídeo detalhado em time-lapse, que mostra a formação inicial do coração.

Os cientistas observaram que, no início da gastrulação, as células destinadas à formação do coração surgem rapidamente e seguem padrões de organização específicos. Em vez de se moverem aleatoriamente, elas traçam caminhos diferentes: algumas contribuem para a formação dos ventrículos — as câmaras de bombeamento do coração —, enquanto outras se dirigem aos átrios, por onde o sangue entra vindo do corpo e dos pulmões.

Segundo o biólogo Kenzo Ivanovitch, autor sênior da pesquisa, “isso muda fundamentalmente nossa compreensão do desenvolvimento cardíaco ao mostrar que o que parece ser uma migração celular caótica é, na verdade, governado por padrões ocultos que garantem a formação adequada do coração.”