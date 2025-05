Cientistas descobrem no fundo do oceano vestígios de suposta cidade que teria sido construída há 140 mil anos, desafiando o que se sabe sobre a origem das civilizações

Uma suposta cidade submersa, que seria datada de impressionantes 140 mil anos , pode ter sido descoberta no fundo do oceano e está intrigando arqueólogos, cientistas e curiosos em todo o mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A revelação, noticiada inicialmente pelo jornal britânico Daily Mail, foi classificada como um dos maiores potenciais achados arqueológicos subaquáticos da história recente. Correlacionando a lenda da cidade aquática de Atlântida.

A descoberta, descrita como “uma cidade perdida de 140 mil anos”, surgiu após uma análise de imagens do fundo do oceano que mostram estruturas retilíneas, simétricas e com padrões geométricos incomuns para formações naturais.

Cidade subaquática: achado submarino com aparência arquitetônica



Conforme o Daily Mail, a descoberta foi possível graças ao uso de tecnologia avançada de mapeamento do leito oceânico.

As imagens revelam o que parecem ser ruas, fundações de edifícios e até possíveis estruturas em forma de pirâmide — tudo a uma profundidade considerável, eliminando a hipótese de recente formação ou interferência humana moderna.