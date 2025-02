Cães reconhecem associação de gestos com olhar humano, mostra estudo

Cientistas equiparam 20 cães com capacetes de rastreamento ocular para descobrir quais sinais humanos eles captam melhor. Veja conclusões do estudo

Essa técnica se mostrou a mais eficaz para fazer os cães seguirem instruções do que outras testadas num estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

A equipe de pesquisadores austríacos equipou 20 cães com capacetes para rastrear seu movimento e detectar exatamente para onde olhavam, ao se deparar com diferentes cenários.

Entre os participantes do estudo estavam oito vira-latas, além de cães das raças Staffordshire terrier, pastor australiano e poodle.

No experimento, realizado no Clever Dog Lab da universidade, cada cão interagia com um cientista ajoelhado. Foram colocadas duas tigelas ao lado do pesquisador, mas apenas uma continha um petisco escondido.