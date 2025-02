Aranha com características de zumbi é encontrada na Europa; conheça

/ Crédito: Reprodução/Biological Journal of the Linnean Society

Durante as filmagens da série de televisão Winterwatch, da BBC, na Irlanda do Norte, a equipe fez uma descoberta inesperada: um cadáver. Era o corpo de uma aranha morta — menos alarmante do que outros tipos de cadáveres, mas, ainda assim, um mistério intrigante.

Tudo começou em 2021, em um galpão de armazenamento de pólvora abandonado perto de Belfast. Durante as gravações do programa, a equipe encontrou várias aranhas mortas no teto, envoltas em uma substância branca de aparência espinhosa. As informações foram publicadas na revista Fungal Systematics and Evolution.