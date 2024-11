Brasileiro participa de experimento para reduzir arrotos de vacas e ajudar o clima

Méo Filho, pesquisador de pós-doutorado da Universidade da Califórnia (UC), na cidade de Davis, participa deste experimento ambicioso, que tem como objetivo desenvolver uma pílula para transformar as bactérias intestinais das vacas de forma que emitam menos ou nenhum metano.

O cientista brasileiro Paulo de Méo Filho introduz um tubo longo da boca até o estômago de "Thing 1", um bezerro de dois meses que faz parte de um projeto de pesquisa cujo objetivo é evitar que as vacas arrotem metano, um poderoso gás de efeito estufa.

"O metano dura cerca de 12 anos na atmosfera", diferentemente do dióxido de carbono, que persiste durante séculos, disse Kebreab.

"Quase metade do aumento da temperatura (global) que tivemos até agora se deveu ao metano", explica Ermias Kebreab, professor de ciências animais da UC em Davis.

Segundo ele, "se começarmos a reduzir o metano agora, poderemos ver o efeito na temperatura rapidamente".

Filho usa o tubo para extrair líquido do rúmen de "Thing 1", o primeiro compartimento do estômago que contém comida parcialmente digerida.

Usando as amostras do líquido do rúmen, cientistas estudam os micróbios que transformam o hidrogênio em metano, que não é digerido pelo bovino, mas arrotado.