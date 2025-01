Caucaia: seis cães são mantidos sem água e comida e tutor é detido por maus-tratos

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 8, acusado de maus-tratos contra seis cães. Os animais foram resgatados de uma residência no bairro Arianópolis, em Caucaia, a 16 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do 12º Batalhão foi acionada após denúncia de que os cães estavam sendo mantidos sem acesso à água e comida. No local, testemunhas relataram que os animais dependiam de vizinhos, que jogavam alimentos por cima do muro.