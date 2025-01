O tempo está passando mais rápido ou mais devagar?

Embora as vezes pareça que o tempo está passando mais rápido, a percepção é subjetiva e depende de vários fatores emocionais e sociais / Crédito: Kirill Makarov via Adobe Stock

O ano novo já está entre nós e a velha pergunta chega de súbito: o que você fez em 2024? Conseguiu cumprir as metas do ano passado? Começou na academia, leu os livros que queria, fez novas amizades, viajou mais ou, no fim, não deu tempo de fazer tudo? A percepção de que o tempo está passando mais rápido parece vir em vários momentos ao longo do ano: aniversários, feriados marcantes e, principalmente, o período de fim de ano. Mas existe algum fundo de verdade nessa impressão?

A resposta é complexa vai ser diferente a depender de para quem se pergunta, já que existem perspectivas diferentes para a mesma questão.

O professor Leonardo Gomes, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), pesquisa desde 2014 sobre a percepção da passagem do tempo. Ele explica que as emoções e a atenção são dois dos principais fatores. "A emoção é um dos principais fatores que afetam, junto com a atenção. Talvez sejam os dois grandes fatores que vão determinar esses vieses perceptuais", introduz. Efeitos socioculturais também exercem um grande efeito para o sentimento de aceleramento. O psicólogo comenta que a expectativa para "aproveitar ao máximo" o tempo, somado a pressões de trabalho ou estudo e estímulos das redes sociais, podem criar um sentimento que prejudica o descanso e parece acelerar os dias.

"Isso se intensifica nos últimos anos, principalmente por conta da nossa conectividade, as redes sociais e o volume de informação que a gente processa diariamente. Os estudos mostram que quanto mais atividades ou informações a gente coloca num determinado período de tempo, maior é a chance da gente perceber esse tempo passando mais rápido" Leonardo Gomes, psicólogo Essas expectativas podem ser agravadas quando alguém compara a sua própria vida com aquela mostrada por influenciadores digitais, que podem ajudar a impor expectativas irreais sobre a relação com o tempo, o trabalho e o ócio. "Alguns influencers fazem até a gente se sentir mal, né? Deu 9 horas da manhã, a pessoa já fez três tipos de atividade física, leu dois livros, trabalhou, voltou para casa. Então é essa ideia de que a gente tem que preencher demais o nosso tempo, principalmente em termos de produtividade. O ficar à toa, o ócio, não é bem visto na nossa sociedade", explica Leonardo.

Os anos estão passando mais rápido? Não, mas você provavelmente sente que sim. Primeiro, é uma questão de perspectiva: se pensarmos em alguém que nasceu há 10 anos, 2024 representou um décimo de toda sua vida e, portanto, poderia parecer relativamente muito mais tempo. Por outro lado, conforme se envelhece, esse mesmo ano vai parecer menor em relação a tudo o que já viveu. Talvez você nunca deixe de se surpreender quando as lojas começarem a receber decorações de natal, mas certamente a espera entre Réveillon e o Carnaval não é tão árdua quanto já foi alguns anos atrás.