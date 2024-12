Chuva de meteoros neste fim de semana será última do ano; saiba como observar

A chuva de meteoros Geminídeas atingirá o pico na noite deste sábado, 14, ficando visível durante a madrugada no céu noturno do norte do país. / Crédito: Reprodução/RedesSociais

Nesta semana ocorre a última grande chuva de meteoros do ano. A passagem das Geminídeas chega ao seu ponto alto, com intensa atividade entre os dias 12 e 14 de dezembro. O evento terá pico de observação no sábado, 14, e estará visível na direção nordeste do céu noturno.

Embora a Lua Cheia reduza a visibilidade, a chuva de meteoros promete surpreender os observadores com até 150 meteoros por hora. Veja o que são as Geminídeas, alémquando e onde observar o evento:

LEIA MAIS | 'Feliz Ano Novo!': Marte comemora virada de ano e a próxima só será em 2026 O que são as Geminídeas? As Geminídeas são uma das chuvas de meteoros mais aguardadas e acontecem anualmente entre 2 e 21 de dezembro. Ao contrário da maioria desses fenômenos, que têm origem em cometas, as Geminídeas vêm do asteroide 3200 Phaethon. Durante o evento, fragmentos desse asteroide entram na atmosfera da Terra, gerando os famosos rastros luminosos.

Foto da Nasa no dia do seu aniversário; SAIBA como ver Chuva de meteoros Geminídeas: quando e onde observar Conforme o Observatório Nacional, a maior visibilidade acontece no início da madrugada e, especialmente no Norte do Brasil, no meio da madrugada. O pico da atividade será entre as noites de quinta para sexta-feira (12 para 13 de dezembro) e de sexta para sábado (13 para 14 de dezembro).

A melhor janela para observação ocorre um pouco antes da meia-noite, quando a atividade é mais intensa e terá melhor observação. Para observar, é recomendado procurar áreas com pouca poluição luminosa e também longe da luz intensa da Lua Cheia. VEJA VÍDEO: Bola de fogo? Meteoro cruza o céu da Rússia e transforma noite em dia



O fenômeno promete alcançar seu auge em horários específicos para cada região do Brasil. Veja cada uma delas: Norte e Nordeste: a partir das 21h30min

Sudeste e Centro-Oeste: por volta das 23h

Sul: próximo da meia-noite às 23h59min Chuva de meteoros Geminídeas: como observar Não é necessário utilizar binóculos ou telescópios, pois os meteoros são visíveis a olho nu. Basta escolher um local adequado, ajustar os olhos à escuridão por cerca de 20 minutos e aguardar pelas popularmente conhecidas "estrelas cadentes".