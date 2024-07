Meteoro é avistado cortando os céus de Nova York

A cidade de Nova York é comumente retratada em diversos filmes e séries com histórias de "fim do mundo", mas na terça-feira (16) um meteoro real caiu sobre a icônica Estátua da Liberdade, antes de se desintegrar acima da região de Manhattan, afirmou o NASA's Meteor Watch em uma publicação no Facebook.

Moradores inundaram as redes sociais com imagens de uma bola de fogo cortando os céus, descrevendo ainda a sensação de um terremoto, e outros evocando o som de uma tempestade.

"A 34.000 milhas [54 quilômetros] por hora, o meteoro desceu em um ângulo íngreme a apenas 18 graus da vertical, passando sobre a Estátua da Liberdade antes de se desintegrar 29 milhas [47 quilômetros] acima do centro de Manhattan", escreveu a agência espacial americana nas redes sociais na terça-feira.