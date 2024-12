Bola de fogo? Meteoro cruza o céu da Rússia e transforma noite em dia; veja vídeo

O que caiu na região de Yakutia, na Rússia, media cerca de 70 centímetros. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um meteoro "rasgou" o céu da região de Yakutia, leste da Rússia, no início da noite da última terça-feira, 3, pelo horário de Brasília, madrugada no horário local russo. Ao entrar na atmosfera terrestre, o asteroide iluminou o céu nortuno. Moradores registraram o momento em que a "bola de fogo" atravessou a escuridão do céu russo, transformando a noite em dia por alguns segundos. Confira: Meteoro ilumina céu noturno no leste de Rússia. Veja o vídeo do momento

Meteoro que de Yakutia, na Rússia, não atingiu o solo Segundo autoridades russas, o meteoro que entrou na atmosfera terrestre na terça-feira, 3, media cerca de 70 centímetros de diâmetro.

O dado foi confirmado pela Agência Espacial Europeia, que detalhou que a rocha estava sendo monitorada desde aproximadamente 12 horas antes de entrar na atmosfera terrestre e se desintegrar por completo. Conforme divulgado pelo Ministério de Situações Emergenciais de Yakutia, não houve vítimas ou danos gerados pela queda do meteoro. LEIA MAIS | Missão espacial revela imagens do Sol que podem surpreender; veja

Por que meteoros "pegam fogo" quando entram na atmosfera terrestre? A resposta é simples: atrito. O planeta terra é envolto de uma camada de gases chamada de "atmosfera". Quanto mais perto do solo, mais densa é esta camada. Em outras palavras, as regiões mais próximas ao nível do mar apresentam uma maior concentração de moléculas de gases como o nitrogênio, o ozônio, o carbono e o oxigênio que usamos para respirar. Logo, a atmosfera da Terra funciona como um enorme escudo contra objetos que se aproximam do planeta.