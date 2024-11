Missão espacial revela imagens do Sol que podem surpreender; veja

A sonda Solar Orbiter da Nasa e da Agência Espacial Europeia enviou imagens de maior resolução do Sol já capturadas Crédito: Divulgação / NASA e Agência Espacial Europeia (ESA)

O Solar Orbiter, missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Nasa, registrou suas imagens mais nítidas da superfície do Sol até o momento, oferecendo percepções extraordinárias sobre manchas solares, campos magnéticos e os fluxos turbulentos de plasma que moldam a estrela.



Essas observações inovadoras estão ampliando a compreensão sobre o comportamento do Sol e seus profundos impactos no sistema solar, incluindo eventos climáticos espaciais que afetam diretamente a Terra.

As análises feitas a partir dessas imagens são essenciais para entender como o comportamento do Sol influencia o sistema solar como um todo, especialmente fenômenos climáticos espaciais que podem interromper tecnologias essenciais, como sistemas de comunicação na Terra. Missão revela imagens surpreendentes do Sol As imagens foram capturadas a menos de 74 milhões de quilômetros (46 milhões de milhas) de distância do Sol, em 22 de março de 2023. Por conta do enorme tamanho do Sol, os instrumentos precisaram capturar várias fotografias, que foram posteriormente combinadas para formar mosaicos.