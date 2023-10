Eclipse solar: óculos são necessários para ver fenômeno? Confira

O eclipse solar anular, que acontece neste sábado, 14, trata-se de um evento no qual a Lua, em seu percurso ao redor da Terra, passa diretamente entre o planeta e o Sol, criando um impressionante espetáculo de luz e sombra.

Olhar diretamente para o eclipse solar pode causar danos permanentes na retina, levando ao comprometimento visual. O ideal para observar o fenômeno é utilizar objetos que evitem o contato direto com o eclipse solar, como óculos adequados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O equipamento mais adequado para observar o eclipse anular são os óculos especiais com filtro solar vendidos na internet. Eles promovem uma barreira física entre os raios do Sol e os olhos do indivíduo. Uma alternativa interessante é a utilização de óculos de soldador número 14 ou superiores”, recomenda a oftalmologista Luiza Paulo Filho.