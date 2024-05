Cometa que se aproxima da Terra pode se tornar mais brilhante que as estrelas

Porém, existe a possibilidade de ficar tão brilhante quanto Vênus , o planeta mais brilhante do céu noturno, em outubro. A estrela cadente poderia entrar na lista de espetáculos noturnos. 2024 foi um grande ano para eventos celestes notáveis, sendo o evento mais memorável do ano o eclipse total e, mais recentemente, a beleza generalizada da aurora boreal .

Um possível "grande cometa" está se aproximando da Terra com uma boa chance de ficar brilhante o suficiente para ser visível a olho nu nos próximos meses. Atualmente, é visível apenas por telescópios, mas ainda está bastante distante do Sol.

Nesse dia, ele será visível no início da noite, podendo ocorrer um fenômeno óptico chamado "espalhamento frontal". Isso acontece quando a luz solar é refratada pelas partículas de poeira do cometa, aumentando seu brilho, o que pode torná-lo 40 vezes mais brilhante.

Foi então encontrado novamente pelo Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) da África do Sul. Após a descoberta, foi encontrado em observações anteriores, que datam de dezembro de 2022.

Cometa: Possibilidade de não ser visto

No entanto, o Tsuchinshan-ATLAS vem da nuvem de Oort, que consiste em cometas que contêm material que pode facilmente explodir e queimar à medida que o cometa se aproxima do Sol. Se for esse o caso, é improvável que se veja uma estrela cadente cortando o céu e o cometa simplesmente desapareça.

