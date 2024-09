Terra terá duas luas até novembro; entenda o fenômeno raro

O pequeno asteroide 2024 PT5 vai orbitar a Terra por algumas semanas durante o mês de setembro. Com sua trajetória semelhante a um satélite, o astro é conhecido como “segunda lua”. O fenômeno foi publicado no periódico The Research Notes.

O asteroide vem do cinturão de Arjuna, que tem uma órbita próxima a da Terra ao redor do Sol. Ele se aproximará o bastante da Terra para orbitar brevemente.

Terra terá duas luas: o que é uma minilua?



Miniluas são corpos celestes, como o asteroide 2024 PT5, que se aproximam da Terra devido a sua velocidade reduzida e podem ser capturados pela gravidade do planeta.