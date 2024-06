Julho terá chuva de meteoros: veja calendário astronômico do mês

Um evento aguardado em julho é a chuva de meteoros Delta Aquaridas Crédito: Reprodução/Pexels/Aleksandar Pasaric

Diversos fenômenos marcam o calendário astronômico do mês de julho de 2024. Um dos principais ocorre no fim do mês, quando acontece uma chuva de meteoros Delta Aquáridas. Confira a seguir os eventos astronômicos do mês de julho conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Astronomia em 2024: calendário de eventos imperdíveis no espaço; VEJA

Fenômenos astronômicos de julho: Terra no afélio Este mês a Terra passa pelo afélio: quando o Sol apresenta seu menor diâmetro aparente e a Terra alcança o ponto mais distante do astro. O planeta estará a 152 milhões de km do Sol e atingirá a sua menor velocidade do ano. Em janeiro, a Terra atingiu seu ponto mais próximo do Sol, o periélio. Quando: 5 de julho, às 2h06min

Fenômenos astronômicos de julho: brilho máximo do cometa 13P/Olbers Em julho também há a previsão para o brilho máximo do cometa 13P/Olbers, que estará visível (com uso de binóculos, em céus escuros) no começo da noite, na constelação de Lince. As melhores chances de visibilidade estão nas regiões Norte e Nordeste. Quando: 6 de julho Eclipses 2024: quando tem eclipse solar e lunar este ano; CONFIRA Fenômenos astronômicos de julho: chuva de meteoros Delta Aquáridas

Outro evento aguardado é a chuva de meteoros Delta Aquáridas que permanece ativa de 12 de julho a 23 de agosto. As Aquáridas do Delta Sul são uma chuva de meteoros visível sempre neste período do ano, atingindo o pico de 25 meteoros por hora. Quando: pico em 30 e 31 de julho a partir das 21h Fenômenos astronômicos: conjunções no mês de julho Conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia e ocorre quando dois ou mais corpos celestes, como asteroides, estrelas, luas ou planetas, aparentam estar mais próximos um do outro quando vistos da Terra. Julho terá uma série de conjunções; confira: