Orangotango selvagem é visto tratando ferida com ervas medicinais

O comportamento se trata da primeira vez que um animal selvagem é observado tratando feridas abertas com uma planta que possui propriedades medicinais

Ainda não está claro se Rakus descobriu o processo sozinho ou se o aprendeu com outro orangotango, mas o macho parece ter usado a planta intencionalmente para cuidar do machucado.

Uma equipe avistou o comportamento do animal, nomeado de Rakus, em junho de 2022. A atitude inesperada foi documentada nesta quinta-feira, 2, em artigo na revista científica Scientific Reports .

Pesquisadores observaram um orangotango macho em Sumatra, na Indonésia, tratando uma ferida facial aberta com seiva e folhas mastigadas de uma planta conhecida por ter propriedades anti-inflamatórias.

A nova descoberta trata da primeira vez em que um animal selvagem é observado tratando feridas abertas com uma planta conhecida por ter propriedades medicinais.

Rakus provavelmente se machucou durante uma briga com outro macho. Ele foi visto se alimentando do caule e das folhas de Akar Kuning (Fibraurea tinctoria) quando teve a atitude inesperada.

“Treze minutos depois de Rakus ter começado a se alimentar da planta, ele começou a mastigar as folhas sem as engolir e a usar os dedos para aplicar o suco da planta diretamente no ferimento facial”, descrevem os pesquisadores.

O animal repetiu a ação diversas vezes até cobrir toda a ferida com as folhas mastigadas. Cinco dias depois, a ferida facial foi fechada e em poucas semanas cicatrizou, deixando apenas uma pequena cicatriz.

Antes e depois do ferimento de Rakus após algumas semanas Crédito: Reprodução/Scientific Reports

Planta usada por Orangotango possui propriedades analgésicas

A equipe afirmou que a planta utilizada por Rakus é conhecida por conter substâncias com propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, antifúngicas, antioxidantes e analgésicas.