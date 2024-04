Envelhecimento: como humanos, macacos diminuem seus círculos sociais ao envelhecer

Uma pesquisa observou que os macacos, conforme vão envelhecendo, vão restringindo o seu círculo social e mantêm proximidade com os outros animais que já têm conexão. Os pesquisadores de universidades alemãs fizersam observações sobre o envelhecimento social — as mudanças em papeis sociais e comportamentos diante do avanço da idade.

O estudo publicado na revista Proceedings B da Royal Society britânica na quarta-feira, 13, também aponta que preservar relações na velhice faz bem para a saúde.

Como os pesquisadores apontam no título "a redução da rede social é explicada por efeitos ativos e passivos, mas não pelo aumento da seletividade com a idade".