Cientistas descobrem réptil parecido com dragão de 240 milhões de anos

Cientistas internacionais revelaram dados de um fóssil de um réptil aquático, com cerca de cinco metros de comprimento, o Dinocephalosaurus orientalis. A criatura é do período Triássico da China, há 240 milhões de anos.

Fóssil de 240 milhões de anos: cientista dá mais detalhes

O paleontólogo Nick Fraser, dos Museus Nacionais da Escócia, deu mais detalhes sobre o fóssil em entrevista à CNN.

“Ainda estou perplexo com a função do pescoço longo. A única coisa que consigo pensar é que eles estavam se alimentando em águas que continham pedras e talvez fendas entre essas pedras. E eles estavam usando seus longos pescoços para sondar e entrar em algumas dessas fendas para talvez capturar presas dessa maneira", disse Fraser.



Mesmo com toda a tecnologia atual, Nick afirma que é difícil compreender os animais que viviam no período Triássico.

“Ainda estamos com algumas dificuldades, como acontece com muitos animais do período Triássico, porque é realmente um mundo estranho e maravilhoso, com todos os tipos de animais bizarros fazendo coisas que os animais de hoje não parecem estar fazendo”, concluiu o paleontólogo.

