Qual a cor de um ET? Cientistas apostam no roxo; entenda

Fotossíntese de planetas parecidos com a Terra acontecem de forma distinta e fazem com que bactérias floresçam com a cor roxa; entenda

Em um estudo público, cientistas da Universidade de Cornell (EUA) e do Instituto Carl Sagan mostram que em diversos planetas com características semelhantes à Terra podem existir seres vivos com uma cor mais próxima do roxo.

Essa evidência surgiu por meio do estudo que comprovou que a fotossíntese ocasionada pela radiação infravermelha invisível seria viável. A pesquisa foi publicada recentemente na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.