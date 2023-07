Veja como conseguir acalmar e descansar a mente

O hábito de pensar excessivamente é uma questão comum que afeta a maioria das pessoas, mesmo que a mente seja naturalmente propensa a se distrair. Muitos têm dificuldade em se desligar de pensamentos indesejados ou tarefas incessantes.

No entanto, para preservar a saúde mental e física, é crucial cultivar o ócio e o descanso. O Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo, oferece algumas táticas para ajudar nesse processo.

“É comum ler por aí, na maioria dos livros de autoajuda e orientações, para eliminar os pensamentos negativos e aumentar os positivos. Esse é um ótimo conselho, mas, na prática, quando se usa demais o cérebro, positiva ou negativamente, ele pode ficar esgotado e, então, dá-se o cenário perfeito para o fracasso mental, para o pensamento desordenado, confuso e desesperado”, explica.

Pensar em tudo, ao mesmo tempo, continuamente, é sinônimo de não viver no presente. A única maneira de parar de se identificar com todos os pensamentos é parar de segui-los, descansando o cérebro para conseguir uma reprogramação mental essencial para o bom funcionamento das funções vitais.

O primeiro passo é se desligar da tecnologia

Nos últimos anos, as pesquisas têm conseguido demonstrar que isso de fato acontece. A alta demanda da tecnologia consegue inibir o funcionamento de regiões específicas do cérebro. Assim, o córtex pré-frontal determina ao que você vai prestar atenção e transmite essa informação para regiões mais profundas do órgão, como os gânglios da base e tálamo, que então fecham as barreiras para os estímulos concorrentes – essa é uma porta aberta para distração e para o pensamento inoportuno.

“Quando o desligamento acontece, o cérebro abaixa a guarda e então diminui a barreira para estímulos concorrentes, permitindo o monitoramento do ambiente, o olhar para dentro de si e o tão importante descanso e cultivo do ócio”, fala Dr. Fernando Gomes.