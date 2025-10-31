Incêndio atinge área rural de Viçosa do Ceará há mais de cinco dias e preocupa moradores

Diante da demora das autoridades, a população local tomou a iniciativa de combater o fogo por conta própria. / Crédito: Leitor via whatsapp O POVO

Moradores de comunidades rurais de Viçosa do Ceará, município a 349,9 km de Fortaleza, enfrentam há mais de cinco dias um incêndio de grandes proporções que atinge áreas de vegetação e se espalha rapidamente devido ao tempo seco e aos ventos fortes na região serrana. As chamas preocupam pela extensão, pelo risco de alcançar áreas residenciais e pela devastação da vegetação nativa na Ladeira de Oiticicas e localidades vizinhas. Segundo relatos, o fogo tem avançado de forma contínua, aumentando o temor entre os moradores.

As chamas preocupam pela extensão, pelo risco de alcançar áreas residenciais. Crédito: Leitor via whatsapp O POVO Imagens encaminhadas ao O POVO por moradores da região mostram focos ativos de incêndio e uma espessa cortina de fumaça avançando sobre áreas de vegetação no topo das serras e às margens das estradas que cortam o município. À noite, é possível identificar pontos vermelhos e o brilho contínuo das chamas, que iluminam trechos da mata e indicam a extensão do fogo, ativo há vários dias. LEIA MAIS | Carreta tomba em Tianguá, causa incêndio e interdita BR-222

Comunidade denuncia falta de apoio e estrutura A situação mobilizou a população local, que afirma ter iniciado o combate ao fogo por conta própria, diante da demora no apoio de autoridades. “Um absurdo uma cidade serrana não ter uma estrutura de proteção ambiental. Não ter corpo de bombeiros e ninguém preparado para esses problemas”, disse uma moradora que pediu para não ser identificada, destacando a ausência de fiscalização e preparo no município. Segundo os moradores, queimadas têm se tornado mais frequentes nos últimos meses. Eles apontam como possíveis motivações incêndios criminosos ou o uso de fogo para abertura de áreas de cultivo, agravados pelos ventos fortes.

Prefeitura diz estar atuando com apoio de órgãos ambientais Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Viçosa do Ceará, Eurico Arruda, afirmou ter mobilizado equipes da Prefeitura, em conjunto o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), para controlar os focos de incêndio.