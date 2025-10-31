Incêndio atinge área rural de Viçosa do Ceará há mais de cinco dias e preocupa moradores

Incêndio atinge área rural de Viçosa do Ceará há mais de cinco dias e preocupa moradoresFogo avança pela vegetação da Serra, ameaça residências e expõe falta de estrutura de combate a incêndios na região, segundo relatos locais
Moradores de comunidades rurais de Viçosa do Ceará, município a 349,9 km de Fortaleza, enfrentam há mais de cinco dias um incêndio de grandes proporções que atinge áreas de vegetação e se espalha rapidamente devido ao tempo seco e aos ventos fortes na região serrana.
As chamas preocupam pela extensão, pelo risco de alcançar áreas residenciais e pela devastação da vegetação nativa na Ladeira de Oiticicas e localidades vizinhas. Segundo relatos, o fogo tem avançado de forma contínua, aumentando o temor entre os moradores.
Imagens encaminhadas ao O POVO por moradores da região mostram focos ativos de incêndio e uma espessa cortina de fumaça avançando sobre áreas de vegetação no topo das serras e às margens das estradas que cortam o município.
À noite, é possível identificar pontos vermelhos e o brilho contínuo das chamas, que iluminam trechos da mata e indicam a extensão do fogo, ativo há vários dias.
Comunidade denuncia falta de apoio e estrutura
A situação mobilizou a população local, que afirma ter iniciado o combate ao fogo por conta própria, diante da demora no apoio de autoridades.
“Um absurdo uma cidade serrana não ter uma estrutura de proteção ambiental. Não ter corpo de bombeiros e ninguém preparado para esses problemas”, disse uma moradora que pediu para não ser identificada, destacando a ausência de fiscalização e preparo no município.
Segundo os moradores, queimadas têm se tornado mais frequentes nos últimos meses. Eles apontam como possíveis motivações incêndios criminosos ou o uso de fogo para abertura de áreas de cultivo, agravados pelos ventos fortes.
Prefeitura diz estar atuando com apoio de órgãos ambientais
Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Viçosa do Ceará, Eurico Arruda, afirmou ter mobilizado equipes da Prefeitura, em conjunto o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), para controlar os focos de incêndio.
“Estamos aqui com as equipes mobilizadas, realizando ações durante a noite e a madrugada para conter os focos de incêndio. Contamos com o apoio da população: não ateiem fogo na mata, esse ato coloca em risco vidas, residências e o meio ambiente”, declarou o prefeito.
ICMBio aponta ação humana como principal causa
Com atuação direta na região, o O POVO entrou em contato com o ICMBio. Em nota, o órgão informou que, na ocorrência registrada em Viçosa do Ceará, foram mobilizadas equipes do Ibama/PrevFogo – Ceará, Ciopaer, brigadas voluntárias, bombeiros civis, além de servidores da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Ibiapaba e da Prefeitura de Viçosa do Ceará.
De acordo com o ICMBio, as causas mais recorrentes desse tipo de incêndio estão relacionadas a ações humanas, “com uso indevido ou não autorizado do fogo em atividades agropecuárias e de limpeza de áreas, que podem sair do controle e evoluir para incêndios florestais”.
O órgão destacou que, neste momento, as prioridades são a supressão e contenção dos focos ativos. “Posteriormente, são conduzidas investigações e perícias técnicas pelos órgãos competentes para determinar a origem e possíveis responsáveis. Caso constatadas irregularidades, serão adotadas as medidas legais cabíveis, conforme a Lei de Crimes Ambientais”, informou.
O ICMBio também afirmou que está em fase de elaboração o Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) da APA Serra da Ibiapaba, que visa fortalecer a integração entre instituições e ampliar a capacidade de prevenção, resposta e fiscalização na região.
O órgão reforçou ainda a orientação para que a população evite o uso de fogo para queima de lixo, restos de poda ou manejo de vegetação, sobretudo durante o período de estiagem e ventos fortes.
O POVO solicitou informações atualizadas a Prefeitura de Viçosa do Ceará, para detalhar as medidas adotadas no combate ao incêndio, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. A reportagem também buscou o CBMCE sobre as ações na região e aguarda retorno.