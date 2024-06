Arma usada em chacina em Viçosa já havia sido utilizada em homicídio

A declaração de Elmano foi feita após ele ser questionado por O POVO sobre investimentos do Governo do Estado nas áreas de inteligência, investigação e prevenção social. O governador disse que o Estado tem feito um investimento “muito grande” nessas áreas.

O governador também mencionou investimento em computadores utilizados para fazer o estudo e a análise de dados que permitam identificar lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Estado.

“E política social, nós somos o Estado que mais tem transferência de renda no Brasil. É com o Ceará Sem Fome, é com os programas sociais do Vale Gás e o Estado do Ceará tem hoje o saldo positivo de quase 70 mil empregos que é para garantir a oportunidade ao nosso povo”, afirmou o governador.